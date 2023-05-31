Halkı mağdur etmemek için ellerinden geleni yapacaklarını belirten CHP Adıyaman İl Başkanı Binzet, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra artan gıda akaryakıt ürünlerine gelen fahiş zamlarla ilgili değerlendirmede bulundu.

Seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz zincir marketlerin zam üstüne zam yaptığını ifade eden Binzet bunun sonucunun istikrarsız bir yönetim olduğunu ifade ederek:" daha Cumhurbaşkanlığı seçimleri YSK tarafından resmiyete kavuşmadan zincir marketler yine eski tas eski hamam diyerek ürünlere nedensiz fahiş zam getirdi. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi istikrarsızlık, denetimsizlik demektir. Marketler bunu çok iyi bildiğinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu konu ile ilgili bir adım atmamasından dolayı akaryakıt, süt ve süt ürünlerine ve daha çok gıdaya zam üstüne zam geldi. Ben eminim ki vatandaşlarımız maalesef ki bunun neticesi sonucunda büyük bir pişmanlık yaşayacaklardır. Ama elbet bizler en iyi şekilde halkımız refah içinde yaşamasını sağlayacak ve elimizden geleni yapacağız. Halkımızı zamlara mağdur etmeyeceğiz." dedi.



Kaynak : PHA