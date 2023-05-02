Başkan Binzet:" giderlerse gitsin politikası yerine siz bizim baş tacımızsınız politikasına az kaldı." dedi.

Başta Almanya olmak üzere, Avrupa ülkelerine giden Türk doktorlar, yüzyılın rekorunu kırdı. Bu yılın ilk üç ayında 700 doktor, Türk Tabipler Birliği'nden “İyi Hal Belgesi“ aldığı açıklandı. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Binzet iktidarın politikalarının büyük bir felakete yol açtığını ifade ederek:" Hastane yaptık, sağlıkta çağ atladık diyorlardı fakat atladıkları çağı gördük. Doktorlar gecesine gündüzüne katarken, üstüne bir de hakkını alamazken, mobbing ve şiddete maruz kalırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışına gitmek zorunda kalan doktorlara ithafen "giderlerse gitsinler" diyerek doktorlarımızı ülkemizden resmen kovdu. Bu yıl yurt dışına giden doktor sayısında rekor artış yaşandı. En önemli meslek gruplarından bir tanesi olan doktorlar arkalarına bakmadan gurbette refah içinde çalışmaya gitti. Doktorsuz kaldık. Adıyaman'da bile yeterli doktor sayısına ulaşamıyoruz, randevular kilitli. 2-3 haftaya zor randevu bulabiliyoruz. İşte uyguladıkları bu politika nelere sebep oluyor görüyoruz. Fakat doktorlarımız müsterih olsun bu uygulamalar son bulacak. Millet İttifakı iktidarlığında doktorlarımız hak ettiği değere kavuşacak. Ülkelerinden kaçmak, yurt dışına gitmek zorunda kalmayacak. Giderlerse gitsinler politikası değil siz bizim baş tacımızsın politikasıyla doktorlar rahat bir nefes alacak." dedi.



Kaynak : PHA