Tek tek mahalle mahalle gezen Binzet sorun, öneri ve talepleri de yerinde inceliyor.

6 ve 20 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından enkaz kaldırmaları devam ederken Başkan Binzet de hem yardım hem de ziyaretlerine devam ediyor.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve partililerle depremzedeleri tek tek ziyaret eden Başkan Binzet sorunları da yerinde dinleyerek çözüme kavuşturuyor.

Başkan Binzet ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada yaraların hep birlikte sarılacağını ifade ederek:"Çok büyük bir felaket atlattık. Yardımlarımızı hep beraber yaptık. Şimdi de ziyaretlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Bu kapsamda önce Kadın Kolları Genel Başkanımız Aylin Nazlıaka ve Vekilimiz Tutdere ile birlikte Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından Cumhuriyet Mahallesi’ne depremzede hemşehrilerimiz için kurulan yardım çadırını ziyaret ederek taziye ve geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi Konteyner alanında incelemelerde bulunduk. Hemen ardından Tut Belediye Başkanımız Mehmet Kılıç ile deprem felaketinden etkilenen Tut'lu hemşehrilerimizi ziyaret ederek başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Son olarak da Büklüm Köyümüze giderek vatandaşlarımızla bir araya geldik. Birçok istek ve talep var. Hepsini gerekli mercilere ilettik. Elimizden gelen ne varsa yapmaya çalıştık. Biliyoruz, acı günler geçiriyoruz ama yaralarımızı hep birlikte saracağız. Hepimize geçmiş olsun."dedi.



Kaynak : PHA