Başkan Binzet, iktidarın açıkladığı buğday ve arpa alım fiyatlarının maliyetlerin altında olduğunu belirterek, "Çiftçiyi tarlaya küstürecekler. Vicdansızlıktır" açıklamasını yaptı.

Binzet, iktidarının, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira, arpada ise 7 bin lira olarak açıkladığını anımsattı.

"Bu fiyat vicdansızlıktır"

Binzet ayrıca, "Bu fiyatlara ilave olarak çiftçi kayıt sistemine kayıtlı tüm üreticilere buğday için ton başına 1000 lira, arpa için 500 lira hububat üretim primi destek olarak verilecek. Bu rakamlarla üreticinin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira, arpada ise 7 bin 500 lira geçecek." dedi.

Açıklanan fiyatların kabul edilemez olduğunu belirten Binzet"İktidarın açıkladığı buğday ve arpa alım fiyatları maliyetlerin altında. Çiftçiyi tarlaya küstürecekler. Tarım girdilerinin yüzde 70, enflasyonun yüzde 40 arttığı ülkemizde buğday taban fiyatına yüzde 24 artış yapmak vicdansızlıktır." diye konuştu.



Kaynak : PHA