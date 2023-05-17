Pazar günü yapılan genel seçimlerde 50+1 barajını geçen Cumhurbaşkanı adayı olmayınca resmi sonuçlara göre ilk turda yüzde 49.51 oy alan Recep Tayyip Erdoğan ile yüzde 44.88 alan Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta ikinci turda yeniden yarışacak.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Binzet çalışmalara başlandığını ifade ederek:" Pazar günü yapılan anket sonuçları bize bir kez daha halkın değişim istediğini alenen gösterdi. Seçimin 2. tura kalması bizleri durdurabilecek bir sebep değildir. Bizler tam da bunun aksine daha çok çalışacak, kapı kapı dolaşacak ve millet ittifakını tüm vatandaşlarımıza anlatacağız. Yılmayacağız, boyun eğmeyeceğiz. 29 Mayıs sabahı kazanan milli ittifakı, kazanan halk olacak. Bizlere düşen sorumluluk bu 12 gün içerisinde son güne kadar çalışmalara devam etmek olacaktır." dedi.



Kaynak : PHA