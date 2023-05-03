CHP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Adıyaman Kahta’da 100’üncü Yıl Meydanı’nda düzenlediği halk buluşmasını değerlendirdi.

Adıyaman’ın tarihi bir gün yaşadığını ifade eden Binzet, “Kahramanmaraş merkezli depremlerin acısı hala yüreğimizde duruyor. Acılarımızı, sıkıntılarımızı yavaş yavaş unutmaya çalıştığımız şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak adına çabaladığımız bu dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, 14 Mayıs sonrası için Adıyaman’a umut oldu. Depremlerde unutulan mevcut iktidarın üç gün sonra geldiği binlerce insanın ölüme terk edildiği Adıyaman’ın sahipsiz olmadığını gördük. 14 Mayıs sonrası partimizin iktidarından Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun destekleriyle hep birlikte Adıyaman’ı yeniden ayağa kaldıracağız ve eski günlerine döndüreceğiz. Bu inançla miting alanımızı dolduran Adıyamanlı vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.



Kaynak : PHA