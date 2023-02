Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, devletin ilk günden beri deprem bölgesinde bulunduğunu belirterek, "Şu anda 800 araç ve 20 bin personelle sahadayız. Kentin 17 farklı noktasında 18 bin konyetnır kuruyoruz. Altyapı çalışmaları bitti bitecek" dedi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde en çok etkilenen iller arasında bulunan Adıyaman'da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Milli Savunma Komisyon Başkanı ve Ak Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, devletin ilk günden beri deprem bölgesinde bulunduğunu ve şu anda bile 800 araç ve 20 bin personelle sahada olduklarını kaydetti.

"Bütün bu süreci vatandaşlarımızın sıkıntılarını hızlı bir şekilde çözmeye çalışıyoruz"

Depremden etkilenen vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirme noktasında kentin farklı noktalarına konyetnır kentler kurulacağını belirten Aydın, şöyle devam etti:

"Devletimiz bütün gücüyle buradaydı. Şuanda 800 araç ile 20 bin üzerindeki personellerimiz ile sahadayız. Vatandaşlarımızın öncelikle çadır ihtiyaçlarını karşıladık. Geçici barınma olarak konteynır noktasında ciddi talepler var. Yine kalıcı konutlar ile ilgili belirlenen yerler oldu ve bir kısmı kalıcı konutların etaplar halinde yapımına başladık. Bütün bu süreci vatandaşlarımızın sıkıntılarını hızlı bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. Şuan da Adıyaman'da konteynır olarak belirlenen 17 alanımız var. Şehrin farklı kesimlerindeki her alanda alt yapısını oluşturma çalıştığımız konteynır alanlarımız var. Planlanan 14 bin konteynır alanlar var. 3 bin rezerve alanla birlikte 18 bine çıkabilecek olan planlanan konteynır kentleri var. İlkini hizmete sunmaya başlıyoruz ve hazır hala getirdik, Altınşehir Mahallesi olduğu yerde konteynırler vatandaşlarımızın taleplerini karşılayacak şekilde ve vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını düşünerek planlanmış bir vaziyettedir. Konteynırlarımızı dünyanın her yerinden getirmeye devam ediyoruz. Bunların dışında kalıcı konutların yapımına da başlıyoruz ve zemin etütleri başladı. Konteynır kentimizde 18 bine çıkabilecek bir planımız var. Bu gelen talepler doğrultusunda bu sayı artabilir."

"Konteynırlarımızı dünyanın her yerinden getirmeye devam ediyoruz"

İlk günden beri devletin bütün gücüyle sahada olduğuna işaret eden Aydın, sözlerini şöyle noktaladı:

