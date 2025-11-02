Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, partinin 1. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen büyük buluşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Alsan, Anahtar Parti'nin ilk yılında büyük bir ivme yakaladığını vurgulayarak, 'Bugünkü 1. yıl kutlaması gösteriyor ki, Anahtar Parti daha ilk yılında iktidara hazır bir halk hareketine dönüşmüştür. Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce gönüldaşımız, bu davanın gücünü ve milletimizin bize olan güvenini ortaya koymuştur' dedi.

'Genel Başkanımız, Milletin Sesi Oldu'

Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu'nun Ankara'daki konuşmasında sergilediği liderlik duruşuna da değinen Başkan Alsan, Ağıralioğlu'nun milletin sesi olduğunu dile getirdi. Başkan Alsan, 'Genel Başkanımız Sayın Yavuz Ağıralioğlu'nun kürsüdeki kararlılığı, coşkusu ve samimiyeti hepimize umut verdi. Halkın içinden gelen bir lider olarak milletin derdini dile getiren, vicdanı ve adaleti önceleyen bir siyaset anlayışını Türkiye'ye yeniden kazandırıyor. Onun liderliğinde Anahtar Parti, siyasetin diliyle değil, milletin yüreğiyle konuşuyor' ifadelerini kullandı.

'81 İlden Gelen Coşku İktidar Ateşini Yaktı'

Ankara'daki buluşmada salona giremeyen binlerce vatandaşın alanı terk etmemesinin dikkat çekici olduğunu belirten Başkan Alsan, bu tablonun halkın tercihinin artık netleştiğini söyleyerek, 'Bu manzara gösterdi ki artık milletin tercihi bellidir. 81 ilden gelen gönüldaşlarımızın oluşturduğu bu büyük coşku, Anahtar Parti'nin iktidar ateşini yakmıştır' diye konuştu.

'Bu Yürüyüş, Artık Durdurulamaz'

Başkan Alsan açıklamasının devamında, Anahtar Parti'nin artık geri dönülmez bir yola girdiğini belirterek, 'Biz inandık, millet inandı. Bu inanç, bu heyecan artık bir parti sınırını aşmış, milli bir diriliş ruhuna dönüşmüştür. Genel Başkanımız Yavuz Ağıralioğlu'nun önderliğinde, Anahtar Parti ilk sandıkta iktidar olacak ve milletimizin özlemini duyduğu adaletli düzeni tesis edecektir' İfadelerine yer verdi.

