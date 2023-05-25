TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Milletvekili Mustafa Alkayış, Milletvekili İshak Şan, AK Parti eski Milletvekili Halil Fırat, AK Parti Adıyaman il Başkanı Emrah Bulucu ve beraberindeki heyet Adıyaman’ın Çelikhan ilçesindeki vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçede vatandaşlar ile bir araya gelen Başkan Aydın, sorunlarını dinleyerek çözümü noktasında not aldı.

Seçim çalışmaları kapsamında ilçede ziyaretlerine devam eden Başkan Aydın, gazetecilere değerlendirmede bulundu.

Aydın,"Türkiye yüzyılı sloganı ile 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız ve parti teşkilatımızla bugün Çelikhan ilçemizde esnaf ziyaretleri ile programımıza başladık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ilettiğimiz Çelikhan’lı hemşerilerimizin göstermiş olduğu ilgi ve samimi karşılamaları için teşekkür ediyoruz. 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hemşehrilerimiz her zamankinden daha fazla destek vererek yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz." dedi.

Aydın ve beraberindeki heyetin Çelikhan’dan depremin en çok hasar verdiği ilçeler arasında yer alan Gölbaşı ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.



Kaynak : PHA