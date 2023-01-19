4 Şubat’ta gerçekleşecek olan Ziraat Odası Başkanlık seçimlerinde oda başkanlığı için aday olduğunu açıklayan Ziraat Mühendisi Mehmet Anaç,"Adıyaman’da çiftçi kardeşlerimizle daha güzel işlerin altına imza atmak projeler üretmek ve hizmet için yeniden yapılanmanın ve değişimin şart olduğu düşüncesi şeffaf yenilikçi ve katılımcı bir yönetim anlayışı ile adaylığımı açıklıyorum" ifadelerini kullandı.

Otuz yıldır sahada dolaştığı tüm köy ve sorunları için görüştüğü çiftçilere de değinen Başkan adayı Ziraat Mühendisi Mehmet Anaç,"Adıyaman’da 30 yıldır sahada çalışan bir ziraat mühendisi olarak adım adım dolaştığım tüm köylerin ve çiftçi kardeşlerimizin sorunlarının farkında olup ve bu sorunlar ile ilgi çözümleri de biliyoruz. Çalışma ekibimiz içinde bulunan ziraat mühendisleri, önder çiftçiler, tarıma gönül vermiş özverili vefalı güzel insanların oluşturduğu oluşum ile sorunlara çözüm getirecek, çiftçilerimizi kalkındıracak ve üretim maliyetlerini düşürerek verimliliği artıracak projelerimiz ile çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

"Koltukta oturmaya değil, koltuğun hakkını vermeye talibiz"

Başkan seçildikten sonra tarımsal birçok sorunun çözümü için projeler gerçekleştireceklerinin de altını çizen Başkan adayı Ziraat Mühendisi Mehmet Anaç,"Bizler sonuç odaklı çalışıp sorunun çözümü ve üretimin gelişmesi için o koltukta oturmaya değil o koltuğun hakkını vermeye talibiz.” Cümlelerinden sonra yapmayı planladıkları faaliyetleri şöyle sıraladı; Tarımsal üretimin artırılması için çiftçilerimizin ihtiyacı olan bir danışma ofisi bir proje ofisi ve tarımsal üretimde hizmet için yeniden ziraat mühendisi danışmanlık sitemini getirecek ve çalıştıracak yönetim anlayışıyla çalışmalarımız olacaktır. Tarımsal verimliliğin artırılması için toprak tahlil laboratuarını yeniden yapılandırıp tarımsal veri sistemi kuracağız. Yerel sarmalık tütünümüzde oluşan bakteriyel ve viral hastalığını çözmeye ve yerel tütünümüzün kalitesini artırmak ve marka oluşturma çalışmalarımız olacaktır. Ege tütün firmalarının emeğimizi ucuz alıp ve kendi arazilerimizde ırgatlık yapmaya engel olacak ve bu konu ile ilgili çiftçilerimizin sorunlarını çözecek çözüm odaklı çalışmalarımız ve projelerimiz olacaktır" tarımsal projeleri anlattı.

"Bademden çiftçilerin üretim maliyetini düşürecek projelerimiz var"

Dağ köylerindeki arazilerden badem üretimindeki sıkıntıya kadar çok sayıdaki çiftçi sıkıntılarının giderilmedeki çalışmalar planladıklarını da sözlerine ekleyen Ziraat Mühendisi Anaç şu şekilde devam etti:

"Küresel ısınma ile beraber dünyada ve ülkemizde baş gösteren kuraklık krizine karşı kuraklığa ve iklim değişikliğine dayanıklı tarla ve sebze bitkilerinin üretim çalışmaları yapılacaktır. Dağ köylerimizde orman vasfını yitirmiş arazileri ve yabani ağaçların köylümüze ve ekonomiye katkıda bulunması için bunların aşılanması ağaçlandırılması ile ilgili çalışmalar yapılacaktır. Badem üretim merkezi olan Adıyaman’ımızın badem üretim ve hastalıkları ile pazarlama sorunlarına çözüm üretecek çalışmalarımız olacaktır. Damızlık, süt ve et üretim birlikleri ile beraber oluşturacağımız ortak bir konsorsiyum ile yem maliyetlerini düşürecek damızlık üretimi ve et fiyatları ile ilgili sorunlarının çözümünü oluşturacak projeler ve çalışmalarımız olacak. Çiftçi ortaklarımızın tüm girdi ihtiyaçlarını karşılayacak özel projelerimiz ile çiftçilerimizin üretim maliyetlerini düşürecek ve verimliliği artıracak ayrıca üretilen ürünler ile ilgili pazarlama sorunlarını çözecek projeler ile geliyoruz."

"Sorunları biliyoruz çözümleri de biliyoruz"

Tarım alanında yeniden kalkınma için aldıkları eğitimle yeni yönetim anlayışıyla aday olduğunu da belirten Ziraat Mühendisi Anaç, "Güzel bir gelecek ve verimli bir tarım için olmazsa olmazlarda olan tarımsal sulama sistemi için yapacağımız projeler ile devlet ile çiftçilerimizi buluşturacağız, sulama sistemini kurulması İçin gerekli görüşmeler ve çalışmalar oluşturacağımız heyetlerle beraber yürütülecek sulama sorunun çözümü için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Adıyaman’ın tarım alanında yeniden kalkınması için aldığımız mesleki eğitim gereği olarak çalışma arkadaşlarımızla beraber yeni bir yönetim ve hizmet anlayışı ile 4 Şubat 2023 tarihinde yapılacak olan ziraat odası başkanlığına aday olduğumuzu belirtir ve seçime katılacak tüm aday arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum" diyerek adaylığını açıkladı.