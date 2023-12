Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ela Çokgören mesajında şu ifadeleri kullandı:"2023 yılını geride bıraktığımız şu günlerde, yeni yılı yeni umutlarla karşılamanın sevinci içerisindeyiz. Şüphesiz ki, her yeni yıl umut ve beklentileri de beraberinde getirmektedir. Bu bakımdan geleceğimizin ümit ettiğimiz gibi olması için hepimizin üzerine önemli sorumluluklar düşmektedir.



Yeni yılda başta tüm kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve halkımızla el ele vererek, İlçemizin her alanda daha da gelişmesi, kalkınması ve daha yaşanabilir bir yer haline gelmesi için daha fazla çalışmaya devam edeceğiz.



Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılın ülkemize, milletimize, tüm insanlığa huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni eder, savaşın ve terörün bittiği, barışın, demokrasinin, dostluğun ve kardeşliğin egemen olduğu bir dünyada ve Türkiye' de yaşamamız dileğiyle tüm Besnili vatandaşlarımızın ve her kademedeki çalışma arkadaşlarımın yeni yılını kutlar, selam ve saygılarımı sunarım.” dedi.