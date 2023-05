Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Mehmet Şirik'in konteynerleri incelemesine Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ali Kaplan, Başhekim Yardımcıları Uzm. Dr. Sefer Aslan ve Dr. Hüseyin Şen eşlik etti.

Sağlıkta hizmetin aksamaması adına her türlü önlemi alacaklarını ifade eden Başhekim Doçent Doktor Şirik, Adıyaman'da vatandaşların sağlıktan aldığı hizmeti en üst seviyeye çıkartarak aksaklıkların önüne geçmek için her türlü önlemi aldıklarını belirtti.

"Bir çok kapıyı çalarak imkanlarımızı zorluyoruz"

Başhekim Doçent Doktor Şirik, "Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası vatandaşlarımız gibi sağlık çalışanlarımızın birçoğunun evi yıkıldı veya ağır hasarlı konumunda olduğu için konaklama sorunu nedeniyle çalışanlarımız tam zamanlı hizmet veremiyordu.

Sağlık çalışanlarımızın barınma sorununu ortadan kaldırmak için canla başla çalışıyoruz. En kısa zamanda tüm sağlık çalışanlarımızın barınma sorununu ortadan kaldırmak için mücadelemize devam ediyoruz. Vatandaşlarımız sağlık hizmetinden aksamadan faydalanması için tüm sağlık çalışanlarımızın bir an önce tekrardan bir araya toplayarak onların konaklama ve yaşam alanlarını oluşturmak için bir çok kapıyı çalarak imkanlarımızı zorluyoruz. Umarım en kısa sürede bu zor günleri hep birlikte atlatır güzel günlerde tekrardan bir araya sağlıklı şekilde geliriz."dedi.



Kaynak : PHA