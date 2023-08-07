Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Fedli Emre Kılıç, yapılan atamadan sonra Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi olarak göreve başladı.

Hastanedeki tüm sağlık ekipleriyle birlikte hastalara en iyi hizmeti vereceklerini ifade eden Başhekim Fedli Emre Kılıç, İstanbul Cerrah Paşa Tıp Fakültesi’nden (İngilizce) mezun oldu. Uzm. Dr. Kılıç, daha önceki dönemlerde Adıyaman 112’de başhekimlik yaptı. İhtisasını Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak tamamladıktan sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kahta Devlet Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yaptı.

İyi derecede İngilizce bilen Başhekim Kılıç, evli iki çocuk babasıdır.

Kaynak : PHA