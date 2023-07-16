Gölbaşı Devlet Hastanesi'nin önemli bir kavşakta olduğunu ve hasta yoğunluğunun çok olduğunu söyleyen Başhekim Opr. Dr Engin Çatal,"Gölbaşı Devlet Hastanesi önemli bir kavşak bölgesinde olup geniş bir hasta kitlesine sahiptir. vatandaşlarımıza kaliteli bir sağlık hizmeti sağlamak önceliğimizdir. Ayrıca Asrın Felaketinden dolayı oluşmuş yaralarımızı sarmak ve iyileştirmek önceliğimizdir. ekibimiz ve tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte sorunların üstesinden geleceğiz" dedi

Başhekim Opr. Dr. Engin Çatal 2007 yılında Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Uzmanlık eğitimi için 2009 -2014 yılları arasında Elazığ Fırat Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünden tamamlayarak 2014 yılında ise Gölbaşı Devlet Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji polikliniğinde görev yapmaya başladı. Temmuz 2023 yılı itibariyle de Gölbaşı Devlet Hastanesi Başhekimi olarak göreve başladı.



Kaynak : PHA