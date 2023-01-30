Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, gazeteci Duygu Demirdağ’ın Youtube kanalında "Bugün Seçim Olsa" programına konuk oldu.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, programda seçim gündemine dair açıklamalarda bulundu.

“ERDOĞAN 3. KEZ ADAY OLABİLİYORSA BEN DE 40 YAŞ ŞARTINA RAĞMEN ADAYIM”

Genel Başkan Baş, “Cumhurbaşkanı adayınız kim?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Şimdi benim şöyle bir engelim var, 40 yaşının altındayım. Anayasa metninde, “40 yaşının altında olmaması gerekiyor” diyor. Şimdi şöyle bir şey var, Sayın Erdoğan 3. kez aday olabiliyorsa ben de 40 yaşının altında biri olarak YSK'ya başvurumu yapacağım, artık YSK onu kabul edecekse bunu da… Çünkü benim bütün şartlarım tutuyor yani, daha önce iki kez Cumhurbaşkanlığı yapmadım, üniversite diplomam var, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım, tek eksik 40 yaşının altında olmam… Açık konuşmak gerekirse ortak adaya bakacağız, başka adaylar da çıkabilir. Bunları değerlendireceğiz ve bir şekilde bunu halkımıza da söyleyeceğiz, ama şu anda ortada aday yok ki aday konuşalım, biraz zamana bırakmamız gerekiyor"

Programda Hüseyin Baş’a sorulan sorulardan biri de “Seçime doğru bu ülkede şunları da görürseniz şaşırmayın diye cümleye başlasanız nasıl devam edersiniz?” şeklinde oldu.

Baş bu soruya ise şöyle cevap verdi:

“Seçime doğru bu ülkede bir ekonomik rahatlama görebilirsiniz hiç şaşırmayın, hiç zannetmeyin ki bu refah devam edecek! Ben seçimin milliyetçilik ve anti milliyetçilik tezi üzerine yürüyeceğini düşünüyorum. Erdoğan ülkenin milliyetçi cephesi olacak. Her türlü milliyetçilik ayaklarımın altındadır diyen Erdoğan, Türklüğe sahip çıkıyor, görüyorsunuz… Bir Yunanistan krizi tekrar pişirilebilir. Allah muhafaza etsin ama terörize olaylar gerçekleşebilir. Hükümet bukalemun gibi seçim dönemlerinde çok farklı bünyelere bürünüyor. İşte bakıyorsunuz EYT... Yıllardan beri konuşulan konu seçim geldi ve kaybedilme ihtimali çok yüksek, hemen EYT açıklandı vs...”

ALTILI MASAYA “YETER ARTIK SÖZ MİLLETİN” CEVABI

Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusunun da konuşulduğu programda, Baş, “Yeter artık söz milletin” sloganına gönderme yaparak, “Yeter artık söz milletin de, aday noktasında söz milletin değil. Söz milletin ama masanın genişlemesi noktasında milletin değil veya farklı noktalarda milletin değil… Muhalefet yapan bütün siyasi partiler hükümetin değişmesi noktasına hemfikir ve bunu istiyor. O zaman bütün siyasi partiler güç birliği yapmak zorunda. Bunu başarabilmiş devletler yakın vadede bu güç birlikleri ile başarabildi” ifadelerini kullandı.

“Aday yıpranmasın" diye açıklanmamasından ötürü olası bütün adayları yıprattı" diyen Baş, "Çok enteresan bir strateji yani, Erdoğan bu işleri kurgulasa, yönetse, ancak böyle yönetir. Çok açık söylüyorum, ben Erdoğan’ın yerinde olsam, aday çıkarttırmam, kaos çıkarttırırım. İçerde bir anlaşmazlık oluştururum, masayı genişlettirmem vs... Erdoğan yapsa bunları yapar. Dolayısıyla bu strateji elbette ki üzerinde düşünülmüş ve bir şekilde bu karara varılmıştır ama yanlıştır” dedi.

“MUHALEFET SEÇİMİ KAYBEDERSE TOPLUMA HESAP VEREMEZ”

BTP lideri, “Süreç, toplumun istediği aday istikametinde gidiyor mu?” sorusuna ise, "Gün geçtikçe azaldığını düşünüyorum, yani şu an sıfıra çok yakın artık. Ne olur peki bunun sonu? Sandığa katılım oranı çok düşer, bu durum Erdoğan'a yarar. Biz gayretimizi ortaya koyacağız ama bu seçime katılımı ciddi anlamda azaltacaktır. Ben hep söylüyorum, bu Türkiye'nin kader seçimi, çok önemli bir seçim. Cumhuriyetin altına dinamit döşenmiş, bunu gözlemliyoruz zaten. Cumhuriyet kelimesi ile bir kavga var. Dolayısıyla çok önemli bir seçim ve vatandaşa hesap verilemeyecek bir durum ortaya çıkabilir. Ben seçimin kaybedildiği her vasatta topluma hesap verilemeyeceğini düşünüyorum” şeklinde yanıt verdi.