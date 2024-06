Adıyaman’da 6 Şubat depremlerinden sonra Balıkesir Belediyesi tarafından yapılan, Balıkesir Çarşısı’nda esnaf işlerin eskisi gibi olmadığını belirtti. Çarşı esnafı işlerin aksadığını ve vatandaşların çarşıyı ilgisinin az olduğunu belirtti.

Çarşı esnafından anahtar yapımı ve tamiri işleriyle uğraşan Anahtarcı Fatih şu sözleri söyledi:

“6 Şubat asrın felaketinden geçen süre zarfından tabii ki hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Yani kayıplarımız çok olduğundan dolayı, ya bu ister semiz işimizi, hayatımızı, psikolojik olarak bizi de etkiliyor. Hiçbir taşlar eski bir yerden oturmuyor. Adıyaman Balıkesir çarşısındaki vatandaşların buraya gelip gitmesi de zor oluyor çünkü. Neden? Hiçbir şey yok. İşletmelerdeki işler gitgide aksıyor. Her işte olduğu gibi bizim işimiz de aksıyor. Bizim işimiz neye bağlı? Binalara bağlı, insan sayısına bağlı. Bu sebepten dolayı tabii ki işimizi etkiliyor ve bizi de etkiliyor tabii otomatik olarak…”

“Ekonomik kriz herkesi vurdu”

Balıkesir Çarşı esnaflarından bir bayan olarak ayakta durmaya çalıştığını belirten Şehnaz Çelik ise şu sözleri söyledi:

“ Ekonomik kriz herkese vurdu aslında çok şükür şu an idare eder yani işimiz gayet çok güzel değilse de bile yani kazanıyoruz. Balıkesir Çarşısı çok iyi esnaflarımız çok iyi ama işte bir sorunumuz var. Adıyaman'ın geneli olarak biraz sıkıntıdayız, birazcık işte yastayız. Bir sene de olsa iki sene de olsa. Adıyaman'ımız hep bitti, arkadaşlarımız işte dostlarımız hepsi gitti. İşçiyiz, iş arıyorlar. Yani her taraf böyle nereye giderseniz gidin böyle ama Balıkesir Çarşısı ben baya seviyorum, çalışıyorum. Yeri geldi mi ayakta durmaya çalışıyoruz bir bayan olarak. Bayanlara da zaten her zaman söylüyorum. Ayakta durmak zorundayız. Ama seviyoruz yani işimizi de seviyoruz arkadaşlarımızı da seviyoruz.”

Kaynak : PHA