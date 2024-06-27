Heyetler arasında gerçekleşen görüşmede; iki bakanlığın sorumlulukları çerçevesinde iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Terörle mücadelede işbirliğinin yanı sıra organize suç ve güvenlik alanında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik imkânlar ele alınıp göçmen kaçakçılığıyla mücadelede işbirliği konusunda da fikir alışverişinde bulunuldu.

Almanya’da yürürlüğe giren yeni Vatandaşlık Yasası’nın sağladığı imkanlar ve başvuru süreçlerine ilişkin konular da değerlendirilip, Türk vatandaşlarının Almanya vizesi alma sürecine ilişkin durumlarının nasıl iyileştirilebileceği konusunda görüş teatisinde bulunuldu. Son olarak, iki bakanlığın çalışma düzeyinde işbirliği ve iletişimin daha da güçlendirilmesi konuları ele alınıldı.

Kaynak : PHA