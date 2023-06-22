Temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i Havaalanında Adıyaman Vali Vekili Muhammet Tugay, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Resul Kurt, Mustafa Alkayış ve kamu kurum müdürleri karşıladı.

Bakan Tekin ilk olarak Adıyaman Valiliğini ziyaret ederek kentin eğitimi hakkında bilgi alarak Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tekin,"Depremin üzerinden yaklaşık 4 aylık bir süre geçti. Bu kadar büyük bir felaketin yaralarını sarılmasının da çok hızlı olmayacağını kabul etmek gerekiyor. Ama 6 Şubattan itibaren devlet, millet, kamu kurumları adeta bir seferberlik ilan etti. Ve dünyada gerçekten eşi benzeri görülmemiş bir süreç yürüttük. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak başlayan çalışmalarımızı değerlendirdik. Yeni tedbirler alınması gereken konularla ilgili tedbirlerimizi aldık. Ve gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilecek durumdayız. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı sorunsuz huzurlu başarılı bir şekilde inşallah başlayacak. Bunun taahhüdünü buradan vermek isterim. Kabinedeki diğer arkadaşlar gibi tüm bölgeyi dolaştıktan sonra diğer çalışmalarımızı yürütme eğilimindeyiz. Bölgedeki illeri dolaşıyoruz hızlı alınacakları alıyoruz. Milli Eğitim acısından baktığımızda Adıyaman'da deprem öncesi eğitim öğretim faaliyeti yürütülen 6 bin 346 dersliğimizden 1176 tanesi kullanılamaz durumda dolayısıyla bu 1176 dersliğin yeniden inşa edilmesi gerekiyor ki; eski süreç tekrar devam edebilsin. Şuana kadar halı hazırda 177 derslik tamamlanmış eğitim öğretime hazır. Eylül ayı itibariyleler biz eğitim öğretim sürecini alacağımı diğer tedbirlerle birlikte sorunsuz başlatabilecek durumdayız. Yaz aylarını hummalı bir şekilde bu çalışmaları da geçireceğiz. Eylül ayı başladığında eğitim öğretim sorunsuz başlayacak. Ama gittiğimiz her ilde şunu söylüyoruz. Betonarme yapılarda tamamlandığı zaman mevcut deprem öncesi sayımızın en az yüzde 10 üzerinde derslik burada hizmete açılmış olacak. Dolayısıyla belki önümüzdeki eğitim öğretim yılında bu rakamlar 7 bin derslikle eğitim öğretime devam ediyor olacağız."dedi.

45 bin atamayla birlikte 1628 öğretmen Adıyaman'a atandığını hatırlatan Bakan Tekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir diğer konu öğretmen arkadaşlarımız depremden önce ilimizde 11 bin 309 öğretmenimiz vardı. Kaybettiğimiz öğretmenler, yer değişikliği talep eden öğretmenler, değişik sebeplerle emeklilik benzeri sebeplerle sistemin dışına çıkan arkadaşlarımızla beraber şuanda hali hazırda 12 bin 18 öğretmenimiz mevcut deprem öncesi öğretmenlerle birlikte fakat yeni 45 bin atamayla birlikte 1628 öğretmen ilimize atanmış durumda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzden talebimiz şunu talep ettik hem hali hazırda görev yapan öğretmen arkadaşlarımız hem yeni atanan arkadaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını gidermek için tek tek öğretmen arkadaşlarla irtibata geçmelerini istedik"

Bakan Tekin, açıklamasın ardından AK Parti İl binasını ziyaret ederek kentteki konteyner kentte incelemede bulunarak Malatya'ya hareket etti.



Kaynak : PHA