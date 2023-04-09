İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da düzenlenen Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler alan Bakan Soylu, toplantı sonunda gazetecilere açıklama yaptı.

"Bayramdan sonra ağır hasarlı binalara başlanacak

Süleyman Soylu, Adıyaman'da şu ana kadar enkaz kaldırma çalışmalarında yüzde 72’nin üzerine çıkıldığını belirterek, deprem bölgesinde şu ana kadar 56 bin 609 olan acil yıkılacak ve yıkılmış binaların 33 bin 690'ının enkazını kaldırdıklarını ifade etti. Soylu, Ramazan Bayramı sonrasında ağır hasarlı binalarla ilgili işlemlerin yapılacağını da kaydederek, "Hem acil yıkılacak hem de enkaz olan binalarla ilgili neredeyse dörtte 3'ü bitmiş durumda. İnşallah Adıyaman'da enkazı ve acil yıkılacak binaları bayrama kadar bitirmiş olacağız ve bayramın hemen akabinde de ağır hasarlı binalara başlayacağız. Enkaz kaldırma çalışmalarını özel ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve belediyelerle yapıyoruz. El birliğiyle bu çalışma yürüyor. Hatay'da yüzde 50 seviyesini biraz aştık. Hatay hariç bayrama kadar tüm bölgedeki acil yıkılacak ve enkaz olan binaların enkazlarını kaldırmayı planlıyoruz. Şu anda programımızda herhangi bir aksaklık söz konusu değil" şeklinde konuştu.

"698 bin çadır kuruldu"

Deprem bölgesinde 698 bin çadırın kurulduğunu ve depremzedelerin her türlü ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını ifade eden Soylu, 3 milyon gıda paketi dağıtıldığının altını çizdi.

Yardımların tüm kurumlar ile koordineli bir şekilde devam edeceğini kaydeden Bakan Soylu, STK ve hayırseverlerin yaptığı yardımların bu rakamın içerisinde yer almadığını söyledi.

Şu ana kadar kurulan konteyner sayısının 58 bin 500 olduğunu anlatan Soylu,"Şu ana kadar sadece AFAD koordinasyonunda Kızılayımız ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte toplam 3 milyon gıda paketi dağıttık. Dağıtmaya devam edeceğiz. Diğer sivil toplum kuruluşu ve yardımseverlerin yaptıkları bu rakamın içerisinde değil. Yine bunun yanı sıra şu ana kadar kurulan konteyner sayısı 58 bin 500. Önümüzdeki ayla birlikte bunu 100 bine tamamlamış olacağız. Sonraki 2 ayda da 200 bine tamamlamış olacağız. Altyapılarını yapıyoruz. Bütün bakan arkadaşlarımız hepimiz, bütün kamu kurum ve kuruluşları devletin bütün imkanı ve kapasitesi buna sevk edilmiş durumdadır. Buradaki vatandaşlarımız başlarını sıcak yuvaya sokana kadar yalnız bırakmayacağız. Kalıcı konutlar da başladı. Bunlardaki zaman süresi de 1 yıllık. İnşallah bu zaman süreci içerisinde depremzede hemşehrilerimizi kalıcı konutlarına kavuşturacağız"ifadelerine yer verdi.

"Yardımların yüzde 99'u ödendi"

Soylu, depremzedelere yardım ve taşınma ödeneklerinin de yüzde 99'unun tamamlandığını kaydederek,"Özellikle 10 bin TL'lik yardımlar vardı. Şu ana kadar yüzde 99'u ödenmiş oldu. 1 milyon 706 bin 751 kişiye dün akşam itibarıyla bu ödenmiş oldu. Yaklaşık 380 bini aşkın da 15 bin liralık taşınma yardımları ödendi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın mirasçılarına, yakınlarına, yani hukuken kime düşüyorsa onlara da destek ödemeleri cuma günü itibarıyla başladı. Önümüzdeki hafta da önemli bir bölümünü tamamlamış olacağız. O da bitmiş olacak. Böylece inşallah vatandaşlarımızın her bir sürecinde yanında olmaya gayret gösteriyoruz, çalışıyoruz ve burada samimiyetle bir çalışma söz konusudur. Bölgedeki arkadaşlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarıyla bunların görevlileri, sivil toplum örgütleri, gönüllüler, burada bulunan belediyeler hakikaten hem medeniyetimizin bize miras bıraktığı o büyük dayanışmanın nasıl bir örneği olduğunu gösteriyorlar''diye konuştu.

"İş gurupları ile ilgili çalışıyoruz"

Farklı iş grupları için de yerler inşa ettiklerini aktaran Bakan Soylu, kentin ticaretinin ayağa kalktığı taktirde normalleşme adımlarının da atılacağını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sigortacılar, mali müşavirler, istenilen yerde eczaneler, aynı zamanda avukatlar yani serbest işle uğraşanlarla ilgili de çalışıyoruz. Bazı yerlerde müstakil ya da bir grup halinde onlara yönelik de çalışmalar yapıyoruz. Sadece bu da değil. Mesela kuru gıda toptancılarına ilişkin çalışmalar yapıyoruz. Mesela geçici olarak mobilya üretimi yapıyor, 250 metrekare yere ihtiyacı var. Onları bir araya getiriyoruz ve onlara büyük yüksek çadırlar kuruyoruz. Makinelerini oraya getiriyoruz ve ona yönelik bir çalışma ortaya koyuyoruz. Şehrin ticaretini ayağa kaldırdığınızda normalleşmeyi sağlayacak adımları da daha hızlı atmanızı beraberinde getiriyor."



Kaynak : PHA