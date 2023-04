Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı. Bakan Soylu'ya Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman'a koordinatör olarak atanan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ve kamu kurum müdürleri katıldı.

Adıyaman Valiliği'ndeki Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Neleri yaptık, neleri yapmamız lazım hep beraber değerlendirdik"

Toplantı sonrası gazetecilere değerlendirmede bulunan Bakan Soylu,"Bugün afet büyük imtihanımızın 55'inci günündeyiz Adıyaman'dayız. Tekrar milletimize geçmiş olsun dileklerimi ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Burada hem kıymetli arkadaşım Ahmet bey, değerli belediye başkanımız, valimiz, değerli bakan yardımcımız ve vali vekilimizle birlikte tüm buradaki çalışma arkadaşlarımızla birlikte 55'inci günde dönemsel olarak geldiğimiz noktayı gözden geçirme ve değerlendirmede bulunduk. Ve bütün ekiplerimizle herkesin görev alanını, herkesin görev açısından neleri yaptık, neleri yapmamız lazım hep beraber değerlendirdik."dedi.

"Her gün 1 milyon 600 bin insan iftar yapmaktadır"

87 bin 500 çadır kurulduğunu ve 1451 noktada deprem bölgesinde toplu iftar verildiğini belirten Bakan Soylu,"Öncelikle şunu ifade etmem gerekir Adıyaman olarak geldiğimiz noktada 55'inci gününde şuana kadar özellikle geçici barınma alanında 5 bin 823 konteyner kuruldu. Burada bir bölümü yerleşme bir bölümünü yerleştirme devam ediyor. Yine 87 bin 500 çadır kuruldu ve çadır kentlerimiz var bu yerleşmeler şuanda ihtiyaçları devam etmektedir. Yine hem sivil toplum kuruluşları, hem kamu kurum kuruluşlar, belediyeler özellikle konteyner kentlerde, çadır kentlerdeki beslenme, aş vatandaşımızın depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması konusunda bizzati an ana takip edilmektedir. Sadece bir rakam vermek istiyorum. Sadece AFAD'ın koordine ettiği gıda kolisi dağıtımı tüm deprem bölgesinde 2 milyon 884 bin sadece AFAD'ın koordine ettiği, vatandaşlarımızın getirdikleri var, sivil toplum kuruluşların dağıttıkları var, belediyelerin yardımları var bütün bunlarda bunun üzerine farklı bir ilavedir. Her gün 1 milyon 600 bin insan iftar yapmaktadır. Sadace çadır kentlerimizde ve konteyner alanlarımızda ve toplu iftar noktalarımızda 1451 noktada deprem bölgesinde toplu iftar verilmektedir. Özellikle bunların önemli bir bölümü çadır kentlerdedir. Şeklinde konuştu.

"Bir ay sonrada inşallah 200 bin konteyner kurulumu tamamlamış olacağız"

Kurulan bazı çadırların yerine yeni çadırlar kurduklarını aktaran Bakan Soylu,"Yine geçici barınma alanları açısından 342 alanda şuana kadar çadırlarda toplam 637 bin çadır kurulumu gerçekleştirildi. Ve biz mümkün olduğunca yaklaşık 20 gündür, 25 gündür çadır alanlarında farklı bir noktaya geçtik. Bireysel kurulan çadırlar öbek öbek kurulan çadırlar veya çadır kentlerde de hem onların düzenlemesini yapıyoruz. Sistem içerisine getirmeye çalışıyoruz, hem altlarını daha sağlıklı bir şekilde yani burada standardı daha iyi yaşayabilme noktasına onları götürüyoruz. İlk günlerde kurulan bazı çadırların yerine yeni çadırlar kuruyoruz ve bunları mümkün olduğu ölçüler içerisinde sürekli olarak devam ettiriyoruz." Şeklinde ifade etti.

"Bir ay sonrada inşallah 200 bin konteyner kurulumu tamamlamış olacağız"

Toplam 46 bin 672 konteyner kurduklarını ve 10 bin kişilik bir şehir kurduklarını belirten Bakan Soylu,"Yine bütün bunların yanı sıra 54 alanında şuana kadar 76 bin 862 konteyner hazırlığı yapıldı. Toplam 46 bin 672 konteyner kuruldu. Toplam şuana kadar kurulan konteyner 55'inci günündeyiz. Bunun altyapısı var, birde yaklaşık 12 günlük bir kaybımız oldu yağmurlardan dolayı ve 46 bin 672 konteyner kurulumu şuan kadar sağlanmış durumdadır geçici barınma açısından alt yapısı var, kanalizasyonu, suyu var, elektriği var neredeyse bir şehir kuruyoruz. Bazı konteynerlerimiz 2 bin haneye yaklaşık 8 bin kişilik 10 bin kişilik bir şehir kuruyorsunuz ve bütün ihtiyaçlarına bakıyorsunuz, sağlığını kuruyorsunuz, eğitimini kuruyorsunuz, güvenliğini kuruyorsunuz, etrafını çeviriyorsunuz yani neredeyse bir site haline orayı tamamen getiriyorsunuz. Ve burada biz bundan 2 ay içerisinde 100 bin konteyner kuracağımızı söylemiştik. Bu hedefimizi hala devam ettiriyoruz. Şimdi hedefimizi biraz daha arttırıyoruz. Ondan bir ay sonrada inşallah 200 bin konteyner kurulumu tamamlamış olacağız. İnşallah tamamlamış olacağız. Planlamalarımız yağmurlardan kaynaklanan 12 günlük alt yapıda zaman kaybımız söz konusu onun ötesinde devam ediyoruz. Şu esnada konteyner kurarak yapılmıyor, çadır kentlerde de tuvaletinden, banyosuna kadar, çamaşır makinesine kadar, kurutma makinesine kadar her meseleyi teker teker planlayarak bunları yürütmeye devam ediyoruz."dedi

"50 bin artı 15 bin Çin'den katlanır konteyner getiriyoruz"

Çin'den 50 bin art 15 bin katlanır konteyner getireceklerini ve gelen konteynerlerin ise köylerde ağır hasarlı, yıkık, yıkılacak yerlere tahsis edeceklerini belirten Bakan Soylu,"Bir bilgi daha vermem lazım. Bu esnada yaklaşık 50 bin artı 15 bin Çin'den katlanır konteyner getiriyoruz. Şuanda bunun 15 bini yolda bunların hazırlıkları yapıldı planları yapıldı. Bunların önemli bir bölümünü de köylere yerleştireceğiz şuan köylerde ağır hasarlı, yıkık, yıkılacak bunlar katlanır konteyner olacak. Ve bu katlanır konteynerde genel anlamda burada imal ettiğimiz tuvaleti olacak, banyosu olacak birlikte orada bir alanı köylere yönelikte oluşturacağız."dedi.

"Müstakilden dükkanlar 10 bin kuruyoruz bunların 8 bini bağış olarak aldık"

Yaklaşık 10 bine yakın çarşılarda veya müstakilden dükkanlar yapip kura neticesinde esnaflara dağıtılacağının altını çizen Bakan Soylu,"Yine buralardaki sayın Ahmet beyde şahit ilk günden itibaren en önemli meselemiz hayatı normalleşmeyi temin edecek bir anlayış Ulaştırma Bakanımız koordinatör olarak bulunuyor Adil Bey ilk günden itibaren hayatın normalleşmesi için bir çabayı ortaya koymaya çalışıyoruz. Ve bunun içinde büyük bir gayret göstermeye çalışıyoruz. Bir taraftan yıkılan esnaflarımızın en azından geçici olarak nasıl barınma alanı varsa aynı zamanda ticaret hayatının da devam etmesine yönelik bir adım atılması da önemlidir. Bu vesileyle yaklaşık 10 bine yakın çarşılarda veya müstakilden dükkanlar yapip kura kura neticesinde bu depremde zarar gören sıkıntı gören esnafımıza yine ilgili teşekkürlerle buna Ticaret Bakanlığı'mızda yardımcı oldu 10 bin kuruyoruz bunların 8 bini bağış olarak aldık. Hepsini teker teker sayamam buradan tüm bağışçılarımıza ama Kayseri'den Ankara'ya İstanbul'dan Samsun'a Batman'dan memleketimizin bir çok bölgesine kadar Artvin'e kadar Bir çok valimiz, esnaf odalarımız oradaki bağışçılarımız hakikaten yüce gönüllerini ortaya koydular bunun 2 bin tanesini AFAD olarak Emlak Konuta yaptırıyoruz. Bazı özellikli alanlar için." Şeklinde konuştu.

"Bunun en güzel örneğini Adıyaman'da Beşpınarda yapıldı"

Biraz ilin dışında çocukların üniversite imtihanlarına YGS'ye hazırlanmalarını temin etmek için daha bağımsız alanlar oluşturduklarını belirten Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yine bunun yansıra burada da çok iyi bir motivasyon oldu özellikle esnaf için ve şehir için buradan milli eğitim bakanlığına yetkili arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çadır kentlerde yapılanlar yapılıyor zaten eğitimler devam ediyor ama birde her ilde biraz ilin dışında çocuklarımızın üniversite imtihanlarına YGS'ye hazırlanmalarını temin etmek için daha bağımsız alanlar, daha böyle ağaçlık, daha böyle mesire alanı gibi burada da çadırıyla kurulabilecek hem eğitimi sağlayan, hem diğer aktiviteleri yapabilecek ve şu depremin gündeminden kendisini çıkarabilecek ve onu imtihana ve sınava hazırlayabilecek bir yapı ortaya koymaya çalışıyoruz. Bunun en güzel örneğini Adıyaman'da Beşpınarda yapıldı ve buradan minibüslerle çocuklarımız götürülüyor dinlenme alanları var, ders çalışma alanları var. Yine aynı şekilde şuanda Kahramanmaraş'ta bir mesire alanında hemen hemen bitmek üzere yine Hatay'da da NATO çadırların olduğu alan aynı işverenliği gösterecektir."

"Şuanda 1 milyon 682 bin 309 haneye 10 bin ödeme yapıldı"

Güvenlik, asayişle ilgili herhan gibi bir problem olmadığını aktaran Bakan Soylu,"Bütün bunlarla birlikte aziz milletimize bir şey daha ifade etmek isterim hesaplamalarımıza göre il dışına çıkıp başka illerde herhan gibi bir şekilde barınan depremzedelerimizin bir bölümü şuanda kendi illerine dönmüş durumdadır. Biz onlarında ihtiyaçlarını karşılamak için çok büyük çaba sarf ediyoruz. Güvenlik, asayişle ilgili herhan gibi bir problemimiz olmadı şuanda da her han gibi bir problemimiz yok. Özellikle asayiş birimlerimiz üzerindedir. Birde dönem dönem Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyde hem talimatlarını verdi hemde açıklamalarını yaptı. Özellikle az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı, yıkık ve acil yıkılacak binalara 10 bin lira bir destek söz konusuydu. Buda ancak binaların hasar tespit konularına göre verilebilecek hasar tespit durumlarında hemen hemen nihayete gelindi. Ve şuanda 1 milyon 682 bin 309 haneye 10 bin ödeme yapıldı. Buda bizim açımızdan itirazlar değerlendiriliyor hem hasar tespite itirazlar var hemde ben kendi ismim yok orada oturmuyorum diyen bütün itirazlarda bunu kamuoyuna açıkladık. Eğer böyle bir durum varsa ilgili muhtar ilgili kolluk birimleri, karakollar ve oradaki bir komşusuyla beraber bu tutanak altına alındığı zaman bu burada oturuyor fiili olarak ama ikameti çocuğunun kaydı nedeniyle başka bir yerdeydi gibi yani hiçbir şeyi zorlaştırmıyoruz her şeyi kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen bütün imkanı da tüm arkadaşlarımızla beraber ortaya koymaya çalışıyoruz. El birliğiyle bu meselenin içerisinde inşallah çıkacağız. Sahadan çekilmiyoruz. Sürekli sahadayız cumhurbaşkanımızın talimatları da aynen bu noktadadır" şeklinde konuştu.

"Hatay hariç Ramazan'a kadar diğer illerde bunun bitire bileceğini değerlendiriyoruz"

Hatay hariç Ramazan'a kadar diğer illerde bunun enkazları bitire bileceğini söyleyen Bakan Soylu,"Mümkün olduğu içerisinde en önemli meselelerimizden bir tanesi de enkazdır. Şuanda tüm deprem bölgesinde yıkık ve acil yıkılacak enkaz haline gelmiş ve acil yıkılması gereken binaların yaklaşık toplamı 56 bin 127 idi şuana kadar biz bunun bina ölçeğinde söylüyorum çünkü 24 bin 100'ünü dün akşam itibariyle bitirdik. Kaldırdık döküm sahalarına götürdük. Bu yüzde 43'lük oran yapıyor ama hacim olarak bu yüzde 60'a geliyor. Çünkü büyük binalar daha ziyade şehrin merkezlerini temizledik, şimdi köyler ve diğer yerler alacağımız için orada işimiz biraz daha kolay olduğunu söylemek isterim. Bu bittikten sonra Hatay hariç Ramazan'a kadar diğer illerde bunun bitire bileceğini değerlendiriyoruz. Sarkarsa bile birkaç gün sarkar. Onun ötesinde Adıyaman'a yönelik burada toplam enkazın yüzde 74'ü kaldırıldı acil yıkılı yüzde 25'i yani Adıyaman biraz daha genel ortalamada ilerde olduğunu söylemek istiyorum." Şeklinde konuştu.

"Kuru gıda kolisi, hijyendir, kahvaltılıktır bütün bunlar buranın ihtiyaçları bu ihtiyaçlara yönelik talepte bulunmuştuk"

Vatandaşlara hijyen, erzak ve kahvaltı yardımlarının yapılmasını isteyen Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada bütün bu çalışmaları gayretle yürütüyoruz. Deprem bölgesindeki bütün vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyoruz işlerimiz bitene kadar biz buradan çıkmayız, çıkamayacağız. Elbette elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Bu yaraları milletimizle birlikte saracağız. Milletimiz sadece burada destek göndermedi, yardım göndermedi gönlünü gönderdi. Biz bunun farkındayız. Ama aynı desteği, aynı yardımı bu bir yıl içerisinde sürekli gönderilmesi esastır bunu buradan tekrar altını çizerek ifade etmek istiyorum. Ramazan'a girdik bunu söylediğim zaman buradan haberi olmayanlar farklı illerde yaşayanlar eleştirmişlerdi. Kahvaltılık istemiştik çünkü insanlar oruç tutuyorlar. Elbette biz AFAD olarak, Kızılay olarak alıp gönderiyoruz ama yardım edecekseniz kuru gıda kolisi, hijyendir, kahvaltılıktır bütün bunlar buranın ihtiyaçları bu ihtiyaçlara yönelik talepte bulunmuştuk yine aynı şeyleri ifade ediyorum. Çünkü vatandaşımızın bu konudaki eksiklikleri hissettirmeyecek anlayışı kendisiyle gerek hijyen açısından, gerek temizlik açısından yani bunu burada tekrar söylemek istiyorum tüm deprem bölgelerinde sivrisinek larva ilaçlamaları dahil geçen yılın iki katı yapıyoruz, gıda kontrollerini eksiksiz yapıyoruz, yani her ne varsa ne yapılması gerekiyorsa bütün kurumlarımızla beraber elbirliğiyle en ince şekilde yapıyoruz."



Kaynak : PHA