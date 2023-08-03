Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyonun düşmeye başlayacağını öne sürdü.ANKARA (İGFA) - TÜİK tarafından enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından enflasyona yönelik değerlendirmede bulundu.

Bakan Şimşek, dezenflasyonla fiyat istikrarının hedeflendiği geçiş sürecinde olduklarının altını çizerken, mali tedbirlerin döviz kuru gelişmeleri ve ücret artışlarının etkisiyle enflasyonun Temmuz'da yıllık yüzde 47,8 ile piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleştiğini belirtti.

Dezenflasyon sürecinin mali disiplinle destekleneceğini ifade eden Bakan Şimşek, "Para politikasının olumlu etkisiyle 2024 ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak.

Politikalarımızın temel amacı orta vadede enflasyonu kalıcı olarak tek hanelere indirmektir" dedi.