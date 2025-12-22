Batman Üniversitesi tarafından kendisine 'fahri doktora' unvanı verilen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düzenlenen törende 'Küresel Meydan Okumalar ve Türkiye' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Sunum öncesi önemli açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, ekonomideki toparlanma sürecinin önümüzdeki dönemde hız kazanacağını belirterek, büyümenin 2026 yılında bir miktar daha artacağını dile getirdi. Deprem bölgesinde yürütülen yeniden inşa ve ihya çalışmalarının büyük ölçüde tamamlanacağını belirten Bakan Şimşek, 'Özellikle dar ve sabit gelirli insanlarımızın güçleneceği bir yıl olacak. Ekonomide toparlanma olacak. Deprem bölgesinin inşası ve ihyası tamamlanacak. Bütçede disiplin pekişecek. Ve finansal istikrar ile ilgili endişelerin, tereddütlerin daha da azalacağı bir yıl' dedi.

'Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yeni Büyüme Üssü Olacak'

'Terörsüz Türkiye' sürecine özel bir vurgu yapan Bakan Şimşek, bu sürecin ekonomik kalkınma açısından üç yönlü önemli kazanımlar sağlayacağını belirten, 'Son 47 yılda terörle mücadeleye yaklaşık 2 trilyon dolar harcandığını hatırlatan Şimşek, terörün sona ermesiyle birlikte ülke kaynaklarının kalkınmaya ve özellikle bölgesel gelişmeye yönlendirileceğini ifade etti. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun altyapı, eğitim ve insan kaynağı yatırımları açısından önemli destekler aldığını ancak güvenlik endişeleri nedeniyle özel sektör yatırımlarının istenen seviyeye ulaşamadığını belirten Şimşek, 'Terörsüz Türkiye ile birlikte Doğu ve Güneydoğu, Türkiye'nin yeni büyüme motoru olacak. Genç nüfus, verimli topraklar ve elverişli iklim sayesinde bu bölgeler yeni imalat ve sanayi merkezleri haline gelecek' ifadelerini kullandı.

Komşu Ülkelerle İlişkilerde Yeni Dönem

Türkiye'nin çevre coğrafyasının uzun süredir istikrarsızlık ve çatışmalarla anıldığını dile getiren Bakan Şimşek, terörün sona ermesiyle yalnızca Türkiye'nin değil, bölgenin tamamının ekonomik entegrasyon yoluyla toparlanacağını vurguladığını söyledi. Refah artışının temel şartının güvenlik ve istikrar olduğuna dikkat çeken Şimşek, bu sürecin komşu ülkelerle ilişkilerde de yeni bir dönemi mümkün kılacağını kaydettiğini ifade etti.

'Ekonomik Güç Bölgesel Barışa Katkı Sağlayacak'

Türkiye'nin sanayi, üretim ve kalkınma alanlarında bölgesine kıyasla daha ileri bir noktada bulunduğunu belirten Bakan Şimşek, bu avantajın terörsüz bir ortamda hem ülke ekonomisine hem de bölgesel barışa önemli katkılar sunacağını dile getirdiğini söyledi.

Kaynak : PERRE