Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, görevi devralmasının ardından Perşembe günü depremlerden etkilenen illerden Adıyaman'a yaparak 9 şehirde 9 millet bahçesinin açılışını eş zamanlı yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevine atanan Mehmet Özhaseki, ilk ziyaretini 6 Şubat Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde en çok yıkıma neden olan iller arasında yer alan Adıyaman'ı ziyaret edecek.

Adıyaman'da çeşitli temaslarda bulunacak olan Bakan Özhaseki, aynı gün Adıyaman başta olmak üzere Giresun, Düzce, Bursa, Bolu, Afyonkarahisar, Adana, Sivas, Erzincan'da 1.5 milyon metrekare büyüklüğündeki 9 millet bahçesinin açılışını eş zamanlı yapacak. Törenlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video konferans yoluyla katılacak. 'Dünya Çevre Haftası' kapsamında 9 milyon fidan toprakla buluşturulacak.



Kaynak : PHA