Çeşitli temas ve görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya giden Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, belediyenin projelerine destek aramak için sürdürdüğü ziyaretlere devam ediyor.

Adıyaman için oldukça önemli olan kentsel dönüşüm, Mara Mahallesi'nin sorunları, TOKİ'nin çalışmaları, tarihi konak restorasyonları, kent meydanı projesi ve bisiklet yolları konularında destek istemek için TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve Gerger Belediye Başkanı Erkan Aksoy ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Bakan Kurum'a gerek misafirperverliğinden dolayı, gerekse Adıyaman Belediyesi'nin projelerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Başkan Kılınç, "Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz" diye konuştu.

Heyet daha sonra Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'i ziyaret ederek, Adıyaman'da planlanan ve devam eden yatırımlar hakkında istişarelerde bulunarak desteklerini talep etti.

