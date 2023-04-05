Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremden etkilenen Adıyaman'a incelemede bulunmak üzere gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Adıyaman Üniversitesi'nde bulunan Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Toplantıya bölgede görevli Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı ve diğer yetkililer katıldı.

Toplantının ardından değerlendirmede bulunan Bakan Kasapoğlu,. Adıyaman'ın depremden etkilenen illerin başında geldiğini belirterek,"Art arta yaşadığımız depremler ve sonrasındaki süreç hepimizin malumu bu vesileyle tüm kaybettiklerimize Rabbimden rahmet diliyorum, yaralı vatandaşlarımız var onlara ayrıca şifa diliyorum. Tabi aziz milletimize baş sağlığı sabırlar diliyorum. Bugün Adıyaman'dayız. Adıyaman depremden etkilenen illerimizin en başında gelenlerden birisi o yüzden Adıyaman'ı bu anlamda devlet olarak, hükümet olarak yaraları sarma sürecinde seferberlik sürecini hepimiz yaşadık, bu süreci hep birlikte yönetiyoruz. Özellikle ilk andan itibaren tüm süreçlerde olduğu gibi bakanlık olarak tüm kurumlarımız, diğer kuruluşlarımız, diğer bakanlıklarımız olduğu gibi tüm insan kaynağımızla, tüm imkanlarımızla milletimizin bu süreçte yaralarının sarılması noktasında bir seferberliğin parçası oldu, unsuru oldu. Bundan sonrada yine bugüne kadar olduğu gibi ülke olarak, millet olarak devlet, millet dayanışmasını en üst noktada ortaya koyduğumuz gibi bu seferberliği, bu dayanışmayı, bu kardeşlik ruhunu en üst seviyede sürdürmeye devam edeceğiz. Tabi Ramazan ayı kardeşlik ayı, birlik ayı, beraberlik ayı bu ayın bu ikliminden dolayı katkı sağlayacaktır. Tabi bakanlık olarak biliyorsunuz özellikle bakanlık tesislerimiz, spor tesislerimiz, salonlarıyla, havuzlarıyla, semt sahalarıyla, teniz kortlarıyla gençlik merkezleri, gençlik kamplarına kadar milletimizin emrinde bununla birlikte özellikle yurtlarımız Türkiye'nin dört bir tarafındaki yurtlarımızla hem deprem anından itibaren hemde sonraki süreçte tüm illerde yurtların açılması bu sürecin yönetilmesi önemli bir unsur oldu." diye konuştu.



Kaynak : PHA