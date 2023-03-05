Adıyaman’da 2 milyon 193 bin metrekarelik bir alanda 17 bin 907 kapasiteli 20 ayrı konteyner kent kurma çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini aktaran Karaismailoğlu, Katar’dan yaşam konteynerleri getiren ilk gemilerin de İskenderun Limanı’na ulaştığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman’da Altınşehir (K-1) Konteyner Kent’te basın açıklaması yaptı. 6 Şubat'taki iki büyük deprem nedeniyle dünyada eşi benzeri görülmemiş bir felaket ile karşı karşıya kalındığını dile getiren Karaismailoğlu, “11 ilimizdeki 14 milyon insanımız doğrudan etkilendi. Tüm milletimizi kedere ve yasa boğdu. 110 bin kilometrekarelik alanı etkileyen afetin büyüklüğü, artçı depremler ve çetin kış şartları sebebiyle ilk anlarda bizi zorladı. Bugüne kadar en büyüğü 6,6 olmak üzere 13 binin üstünde artçı depremle sarsılmaya devam ettik. Ancak devlet ve millet omuz omuza vermeyi bildik, birbirimize kenetlendik. İlk andan itibaren önce enkaz altından canlarımızı kurtarmak, sonra da yaraları sarmak için zamanla yarıştık. AFAD Başkanlığı’nda, bütün birimlerimizle 7/24 her unvanda personelimiz görev yaptı ve yapmaya devam ediyor. 6 Şubat sabahından itibaren bütün çalışma arkadaşlarımızla afet sahasındayız, depremzedelerimizin yanındayız. Her şeye göğüs gererek bir an dahi insanımızı yalnız bırakmıyoruz” ifadelerini kullandı.

"632 bin 538 afetzede tahliye edildi"

Acil Eylem Planı’nı işlettiklerini aktaran Karaismailoğlu, acil barınma ihtiyaçlarının giderildiğini, acil giyinme sorununun ortadan kaldırıldığını, acil yemek ihtiyacının hemen sağlandığını söyledi. Hemen ardından acil temizlik ve hijyen hususlarının üzerinde çalışmaların yürütüldüğünü ve bu sürecin takip edildiğini kaydeden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

“Binaların yüzde 99’unun taramasını tamamladık. Yıkım ve enkaz kaldırma işlerine hızla devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını anında karşılayabilmek üzere kurduğumuz ‘saha tarama’ sistemi devrededir. Bu sayede ihtiyaçları tespit ediyoruz, ne oranda karşılandıklarını görüyoruz ve gerekli yerlere takviyelerimizi sürdürüyoruz. Ailelerimizin, çocuklarımızın, dezavantajlı gruplarımızın eğitimden, sağlığa ne ihtiyaçları varsa ‘saha tarama’ sistemimizden aldığımız veriler ışığında gideriyoruz. Depremden etkilenen tüm bölgede; gerek arama kurtarma, gerek acil tahliye, gerekse de enkaz kaldırma, çadır ve konteyner kentler gibi geçici toplu yaşam alanlarının kurulması gibi tüm çalışmaları AFAD’ın koordinasyonunda yapmaya gayret gösteriyoruz. Felaketin izlerini silmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. AFAD koordinasyonunda deprem bölgelerinde 35 bin 250’si arama kurtarma uzman personeli olmak üzere 271 binin üstünde personelle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu anda da 4 bin 331’i arama kurtarma personeli olmak üzere görevi devam eden personel sayısı 226 binin üzerindedir. Şu ana kadar deprem nedeniyle 632 bin 538 afetzede tahliye edildi. Vatandaşlarımızı konteynerlere yerleştirmeye başladık. Şu an için en öncelikli olan barınma ve ısınmadır. Bu hususları eksiksiz sağlamak için çabalıyoruz. Kış şartlarına uygun çadır ve konteynerler temin ediyor ve yaşam alanları tesis ediyoruz. Çadırlar ilk etapta acil ihtiyaca yöneliktir ve bir ara formüldür. Asıl amacımız ise şu an içinde bulunduğumuz ve arkamda gördüğünüz gibi konteyner kentleri yaygınlaştırarak, herkesi buralara taşımak ve kalıcı konutları yapılana kadar afetzedelerimize daha düzenli bir hayat sunmaktır. Deprem bölgesindeki konteyner kentimizin altyapısını arkadaşlarımız hızla tamamlamak için aralıksız çalışıyorlar.”

"Son ana kadar Adıyamanlı kardeşlerimizin yanında olacağız"

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Bakanlıktaki çalışma arkadaşlarıyla birlikte depremin ilk saatlerinde Adıyaman’a geldiklerini belirterek, diğer illerde olduğu gibi kesintisiz çalışmalarla Adıyaman’da bir yandan geçici toplu yaşam alanlarını tesis ettiklerini söyledi.

Diğer yandan depremin sebep olduğu acının izlerini ortadan kaldırmak için çabaladıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, “Giden canlarımız en büyük üzüntümüzdür, hepimizin acısıdır. Bu acıyı hiçbirimizin unutmasının imkanı yok. Mekânları cennet olsun. Yaşadığımız bu büyük felaket, bu büyük acı, devlet-millet hepimizi derinden incitti. Bu sızıyı hep içimizde taşıyacağız. Bir yandan da milletimizin yanında olmak, ayağa birlikte kalkmak için yoğun bir çaba gösteriyoruz. ‘Bereketli hilal’ olarak adlandırılan kutsal şehrimiz Adıyaman’ı da yeniden bayındır kılacağız. Adıyaman’ımızı ihya etmek için ilk andan itibaren gecemizi gündüzümüze kattık, tüm yaralar sarılana kadar da durmayacağız. Çok iyi biliyoruz ki binlerce yıllık tarihi ile sayısız medeniyete ev sahipliği yapan Adıyaman’ın özünde ilim ve irfan var. Üretim, ticaret ve kültür var. Biz bunları Adıyaman’da yeniden payidar kılana kadar da durmayacağız. Çocuklarımızın, analarımızın, büyüklerimizin yüzü yeniden gülene kadar durmayacağız. İlk gün nasıl buradaysak, nasıl ki bir an bile buradan ayrılmadıysak, son ana kadar Adıyamanlı kardeşlerimizin yanında olacağız. Bunu sadece Adıyaman’da değil depremden etkilenen diğer 11 ilimizde de gerçekleştireceğiz. Her zerresinde ecdadımızın izi olan bu kutsal şehri tüm tarihi eser ve varlıklarını yeniden aslına uygun bir şeklide inşa ederken, çok daha sağlam yaşam konutları, ticarethaneler ve dükkanlar inşa ederek, geçmişten geleceğe uzanan çok daha güçlü ve gelişmiş bir Adıyaman’ı hep birlikte kuracağız. Adıyaman’ın eşsiz el dokuma halıları yeniden dükkanların vitrinlerini süsleyecek ve tarihi camilerinde okunan ezan sesleri ile cadde ve sokakları yeniden yankılanacak, neşe dolacak. Ve bunları devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek en kısa zamanda gerçekleştireceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

"Adıyaman’da 300 ailemizi konteynerlere yerleştirdik, bu sayı hızla artacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, şu anda Adıyaman’da 50 bin 763 çadırda 203 binin üstünde afetzede barındığının altını çizerek, çadırları ara formül olarak planladıklarını kaydetti. Adıyaman’da 2 milyon 193 bin metrekarelik bir alanda 17 bin 907 kapasiteli 20 ayrı konteyner kent kurma çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerinin altını çizen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

“Şu ana kadar 1044 konteyner kurduk ve 387 tanesini de kurulmak üzere sahaya indirdik. Konteyner kent kurulacak alanların tesviye çalışmalarını gerçekleştirirken bir yandan da su, elektrik ve kanalizasyon altyapısı çalışmalarına devam ediyoruz. Şuan itibariyle 300 ailemizi konteynerlere yerleştirdik. Onların bir nebze olsun normal hayatlarına dönmeye başlamaları bizlere de büyük güç veriyor. İnşallah bu sayı hızla artacak ve Adıyaman’da hayatın normal akışına daha da hızlı dönmeye başladığına şahit olacağız. Adıyaman’da yıkımın izlerini de ortadan kaldırıyoruz. Şu anda şehrin yüzde 95’ine kaynağından su veriliyor. Şebekedeki arızaların giderilmesine devam ediliyor. Bunun yanı sıra içme suyu stoklarımızda eksik yok. Bina yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmalarına bağlı olarak şehrin tamamına su verebiliyoruz. Gürlevik isale hattındaki arızalar gideriliyor. Gürlevik Kaptajı’nda onarım işleri tamamlandı. Adıyaman yol ağında ve depremden etkilenen bütün bölgedeki yaklaşık 10 bin kilometre yol ağımızda trafiğe kapalı yol bulunmamaktadır.”

"Havalimanlarında 1 milyon 21 bin yolcuya hizmet verildi"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin sadece Adıyaman genelinde; toplam 803 makine ve bine yakın personel ile çalışmalarına gece gündüz demeden devam ettiğini ifade eden Karaismailoğlu, Bakanlığın deprem bölgesinde yaptığı çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“Karayolları Genel Müdürlüğümüz deprem bölgesinde 3 bin 279 personel, 2 bin 573 makine ve ekipman ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Adıyaman dahil olmak üzere depremden etkilenen tüm illerimizde devlet ve il yolları ile otoyollar tamamen ulaşıma açıktır. Yine Bakanlığımız Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüklerimizin bütün personelleri ile 7/24 deprem bölgelerinde Afet Nakliye Grubu olarak görev yapıyor. Bildiğiniz gibi kurtarma ekipleri ve malzemeleri öncelikle deprem havalimanlarımıza intikal ettiler. Havalimanlarından afet bölgesine ulaştırılmaları için otobüs ve tırların sevkiyatını sağladık. Bakanlığımız Nakliye Hizmet Grubu olarak toplam 10 bin 462 taşıtı deprem bölgesine sevk ettik. Bakanlığımız koordinasyonunda 06 Şubat – 4 Mart tarihleri arasında 5 bin 134 otobüs, 4 bin 887 TIR/kamyon ile yüzlerce iş makinası taşıt deprem bölgelerine ulaştırıldı. Depremlerden 1275 kilometre demiryolu hattımız etkilenmişti. 1182 kilometresinde çalışmalar tamamlanarak trafiğe ilk anda açıldı. Afet bölgesine gönderilen 394 yolcu trenimizle 100 bine yakın yolcu taşındı. 64 yük trenimiz 965 vagonluk yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı. 93 yolcu ve personel servis vagonumuz 4 bin vatandaşımızın ‘geçici’ evi oldu. Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa GAP, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Hatay ve Elazığ Havalimanlarında; 6 Şubat-3 Mart tarihlerinde 11 bin 287 iç hat ve 1564 dış hat olmak üzere askeri ve sivil hava araçları ile toplam 12 bin 851 uçuş trafiği gerçekleştirdik. Tahliye amaçlı sivil hava araçları ile 6 Şubat-3 Mart tarihleri arasında toplam 1 milyon 21 bin yolcuya hizmet verdik. 15 bin ton insani yardım malzemesi deprem bölgesindeki havalimanlarına ulaştırdık. Toplam 3 bin 495 sefer ile 611 bin vatandaşımız deprem bölgelerinden tahliye edildi.”

"Yaklaşık 5 bin kişiye gemilerde konaklama imkanı sağlıyoruz"

Yabancı havayolu işletmelerine verilecek uçuş izinlerinin işlem süresinin kısaltıldığı ve 6-28 Şubat 2023 tarihleri arasında insani yardım amacıyla yurt dışından gelen 690 hava aracına uçuş izni verildiği aktarılan Karaismailoğlu, “Tahliye seferleri bugün itibariyle tamamlanmış olup, afet bölgesine görevli personel gidiş-gelişi devam etmektedir. Ayrıca, ekiplerimiz yüzlerce depremzedeyi sağ olarak göçük altından çıkardı. Özellikle Hatay’a ulaştırılacak yardımlarda denizyolu çok etkin rol oynadı. Yaklaşık 5 bin kişiye gemilerde konaklama imkanı şu anda sağlıyoruz. Denizyolu ile de depremzedemizin bölgeden tahliyesi sağlandı. Bu arada, Katar’dan yaşam konteynerleri getiren ilk gemiler de İskenderun Limanı’na vardılar. Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’müz de Bakanlığımızın projelerinin yürütüldüğü şantiyelerden iş makineleri ve 2 bin personel ile hızlıca deprem bölgesine yardıma koştu. İletişim ihtiyacı konteyner kentler ve çadır kentler de mobil, fiber, uydu ve Wi-Fi altyapıları ile destekleniyor. Türksat tarafından 163 noktada uydu ve Wi-Fi kurulumu tamamlandı. Türk Telekom ve Turkcell tarafından fiber ve Wi-Fi kurulumu illerde yapılmaktadır. PTT bünyesinde hizmet veren mobil araçlar afetin yaşanmasıyla birlikte süratle bölgeye gönderildi. Faaliyetlerini sürdürüyor. Deprem bölgesinde temel ihtiyaç malzemelerinin temini için yardım amaçlı bireysel gönderilerin ücretsiz kargo kabulü, PTT tarafından ücretsiz kargo taşıma kampanyası kapsamında vatandaşlarımıza ulaştırılmaya devam ediyor. 183 yıldır bu milletin hizmetinde olan PTT’miz, bu olağanüstü dönemde de her kademeden çalışanıyla vatandaşlarımızın yanında olmayı başarmıştır, olmaya da devam etmektedir” diye konuştu.

"Yüzyılın en büyük felaketini; yüzyılın en büyük dayanışması ile aşacağız"

Devletimiz topyekûn seferber olduğunu dile getiren Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, “Yasımız ve azmimiz birbirine karıştı. Gözyaşımız ve alın terimiz birlikte akmaktadır. Elbette bu felaketi unutmayacağız ama umutları yeniden yeşertecek ve bu acı günleri bir daha yaşanmamak üzere tarihe gömeceğiz. Açılan yaraları hızla hep beraber iyileştireceğiz. Konuşmamın başında belirttiğim üzere çok daha güçlü ve gelişmiş bir Adıyaman kuracağız. Eskiyi yerine getirmenin ötesine geçeceğiz. Bölgenin kültürel özelliklerini taşıyan yapıları ve sosyal donatılarıyla, yeşil alanlarıyla Adıyamanlı vatandaşlarımıza layık bir şehri inşa edeceğiz. Bunu sadece Adıyaman’da değil depremden etkilenen bütün illerimizde de gerçekleştireceğiz. Bilim insanlarımızla, uzmanlarımızla, STK’larımızla, muhtarlarımızla, kanaat önderlerimizle omuz omuzayız. Hep birlikte dirençli ve dayanıklı şehirlerimizi yeniden inşa edecek; sürdürülebilir ve yaşanabilir bir bölgeyi hayata geçireceğiz. Türkiye ulusal risk kalkanı modeli ışığında oluşturacağımız afete daha dirençli ulaştırma ve altyapı sistemimizle afet sonrası yeniden yapılanma sürecine en büyük katkıyı bizim vereceğimize inanıyorum. Tıpkı şehir merkezlerimiz gibi köylerimizi de bir yıl içinde ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. Biz çok güçlü ve aziz bir milletiz… Kardeşlik, birlik ve dayanışma bizim özümüzde var. Bu üç şey depremden etkilenen şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmadaki asıl çimentomuz olacak. Devlet ve millet omuz omuza vermiştir. Bundan sonra her geçen gün daha aydınlık olacak. Yüzyılın en büyük felaketini; yüzyılın en büyük dayanışması ile aşacağız” diyerek sözlerini tamamladı.



Kaynak : PHA