Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Adıyaman'da yüzlerce ev yıkıldı binlerce ev hasar gördü.

Depremin vurduğu Adıyaman'daki son duruma ilişkin değerlendirmede bulunan konteyner kentte AFAD Koordinasyon Merkezini ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,"Maalesef, 6 Şubat'taki iki büyük deprem nedeniyle dünyada eşi benzeri görülmemiş bir felaket ile karşı karşıya kaldık. 11 ilimizdeki 14 milyon insanımız doğrudan etkilendi. Tüm milletimizi kedere ve yasa boğdu. 110 bin kilometrekarelik alanı etkileyen afetin büyüklüğü, artçı depremler ve çetin kış şartları sebebiyle ilk anlarda bizi zorladı. Bugüne kadar en büyüğü 6,6 olmak üzere 13 bin in üstünde artçı depremle sarsılmaya devam ettik. Ancak devlet ve millet omuz omuza vermeyi bildik. Birbirimize kenetlendik. İlk andan itibaren önce enkaz altından canlarımızı kurtarmak, sonra da yaraları sarmak için zamanla yarıştık. AFAD Başkanlığı’nda, bütün Birimlerimizle 7/24 her unvanda personelimiz görev yaptı ve yapıyor. 6 Şubat sabahından itibaren bütün çalışma arkadaşlarımızla afet sahasındayız, depremzedelerimizin yanındayız. Her şeye göğüs gererek bir an dahi insanımızı yalnız bırakmıyoruz. Acil eylem planımızı işletiyoruz."dedi.

"Binaların yüzde 99’unun taramasını tamamladık"

Adıyaman'da yıkılan binaların yüzde 99’unu taramasını tamamladıklarını aktaran Bakan Karaismailoğlu,"Acil Barınma ihtiyaçlarını giderdik, acil giyinme sorununu ortadan kaldırdık, acil yemek ihtiyacını hemen sağladık, hemen ardından acil temizlik ve hijyen hususlarının üzerinde çalışmalarımızı yürüttük. Ve takip ediyoruz. Binaların yüzde 99’unun taramasını tamamladık. Yıkım ve enkaz kaldırma işlerine hızla devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını anında karşılayabilmek üzere kurduğumuz saha tarama sistemi devrededir. Bu sayede ihtiyaçları tespit ediyor, ne oranda karşılandıklarını görüyor ve gerekli yerlere takviyelerimizi sürdürüyoruz. Ailelerimizin, çocuklarımızın, dezavantajlı gruplarımızın Eğitimden, Sağlığa ne ihtiyaçları varsa “saha tarama” sistemimizden aldığımız veriler ışığında gideriyoruz. Depremden etkilenen tüm bölgede; gerek arama kurtarma, gerek acil tahliye, gerekse de enkaz kaldırma, çadır ve konteyner kentler gibi geçici toplu yaşam alanlarının kurulması gibi tüm çalışmaları AFAD’ın koordinasyonunda yapmaya gayret gösterdik. Felaketin izlerini silmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. AFAD koordinasyonunda deprem bölgelerinde 35 bin 250’si arama kurtarma uzman personeli olmak üzere 271 bin in üstünde personel görev yaptı. Şu anda da 4 bin 331’i arama kurtarma personeli olmak üzere görevi devam eden personel sayısı 226 bin in üzerindedir. Şu ana kadar deprem nedeniyle 632 bin 538 afetzede tahliye edildi. Vatandaşlarımızı konteynırlara yerleştirmeye başladık. Şu an için en öncelikli olan barınma ve ısınmadır. Bu hususları eksiksiz sağlamak için çabalıyoruz. Kış şartlarına uygun çadır ve konteynırler temin ediyor ve yaşam alanları tesis ediyoruz. Çadırlar ilk etapta acil ihtiyaca yöneliktir ve bir ara formüldür. Asıl amacımız ise şu an içinde bulunduğumuz ve arkamda gördüğünüz gibi konteynır kentleri yaygınlaştırarak, herkesi buralara taşımak ve kalıcı konutları yapılana kadar afetzedelerimize daha düzenli bir hayat sunmak. Deprem Bölgesindeki konteynır kentimizin altyapısını arkadaşlarımız hızla tamamlamak için aralıksız çalışıyorlar. Bakanlığı’mızdaki çalışma arkadaşlarım ile depremin ilk saatlerinde Adıyaman’a geldik. Diğer illerimizde olduğu gibi, Sizlerin de takip ettiği kesintisiz çalışmalarımızla Adıyaman’da bir yandan geçici toplu yaşam alanlarını tesis ediyoruz. Diğer yandan depremin sebep olduğu acının izlerini ortadan kaldırmak için çabalıyoruz. Giden canlarımız en büyük üzüntümüzdür, hepimizin acısıdır. Bu acıyı hiçbirimizin unutmasının imkânı yok. Mekânları cennet olsun. Yaşadığımız bu büyük felaket, bu büyük acı, devlet-millet hepimizi derinden incitti.

Bu sızıyı hep içimizde taşıyacağız. Bir yandan da milletimizin yanında olmak, ayağa birlikte kalkmak için çalışıyoruz. Bereketli hilal olarak adlandırılan kutsal şehrimiz Adıyaman'da yeniden bayındır kılacağız. Adıyaman’ımızı ihya etmek için ilk andan itibaren gecemizi gündüzümüze kattık, tüm yaralar sarılana kadar da durmayacağız."şeklinde konuştu.

"Adıyaman’da 50 bin 763 çadırda 203 bin in üstünde afetzedemiz barınıyor"

Çocukların, annelerin, büyüklerin yüzünü yeniden gülene kadar durmayacaklarını aktaran Bakan Karaismailoğlu, Adıyaman’da 50 bin 763 çadırda 203 binin üstünde afetzede barındığını söyledi.

Adıyaman’da 2 milyon 193 bin metrekarelik alanda 17 bin 907 kapasiteli 20 ayrı konteynır kent kurma çalışmaların tüm hızıyla sürdürüldüğünü aktaran Bakan Karaismailoğlu,"Çok iyi biliyoruz ki binlerce yıllık tarihi ile sayısız medeniyete ev sahipliği yapan Adıyaman’ın özünde ilim ve irfan var. Üretim, ticaret ve kültür var. Biz bunları Adıyaman’da yeniden payidar kılana kadar da durmayacağız. Çocuklarımızın, analarımızın, büyüklerimizin yüzü yeniden gülene kadar durmayacağız. İlk gün nasıl buradaysak, nasıl ki bir an bile buradan ayrılmadıysak, son ana kadar Adıyamanlı kardeşlerimizin yanında olacağız. Bunu sadece Adıyaman’da değil depremden etkilenen diğer 11 ilimizde de yapacağız. Her zerresinde ecdadımızın izi olan bu kutsal şehri tüm tarihi eser ve varlıklarını yeniden aslına uygun bir şeklide inşa ederken, çok daha sağlam yaşam konutları, ticarethaneler ve dükkânlar inşa ederek, geçmişten geleceğe uzanan çok daha güçlü ve gelişmiş bir Adıyaman kuracağız. Adıyaman’ın eşsiz el dokuma halıları yeniden dükkanların vitrinlerini süsleyecek ve tarihi camilerinde okunan ezan sesleri ile cadde ve sokakları yeniden yankılanacak, neşe dolacak. Ve bunları devletimizin tüm imkânlarını seferber ederek en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Şu anda Adıyaman’da 50 bin 763 çadırda 203 bin in üstünde afetzedemiz barınıyor. Ama az önce de söyledim; çadırları ara formül olarak planladık. Adıyaman’da 2 milyon 193 bin metrekarelik bir alanda 17 bin 907 kapasiteli 20 ayrı konteynır kent kurma çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Şu ana kadar 1.044 konteynır kurduk ve 387 tanesini de kurulmak üzere sahaya indirdik. Konteynır kent kurulacak alanların tesviye çalışmalarını gerçekleştirirken bir yandan da su, elektrik ve kanalizasyon altyapısı çalışmalarına devam ediyoruz. Şuan itibariyle 300 ailemizi konteynırlara yerleştirdik. Onların bir nebze olsun normal hayatlarına dönmeye başlamaları bizlere de büyük güç veriyor. İnşallah bu sayı hızla artacak ve Adıyaman’da hayatın normal akışına daha da hızlı dönmeye başladığına şahit olacağız. Adıyaman’da yıkımın izlerini de ortadan kaldırıyoruz. Şu anda şehrin yüzde 95’ine kaynağından su veriliyor. Şebekedeki arızaların giderilmesine devam ediliyor. Bunun yanı sıra içme suyu stoklarımızda eksik yok. Bina yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmalarına bağlı olarak şehrin tamamına su verebiliyoruz. Gürlevik isale hattındaki arızalar gideriliyor. Gürlevik Kaptajı’nda onarım işleri tamamlandı. Adıyaman yol ağında ve depremden etkilenen bütün bölgedeki yaklaşık 10 bin km yol ağımızda trafiğe kapalı yol bulunmamaktadır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’mıza bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerimiz

Sadece Adıyaman genelinde; toplam 803 makine ve bine yakın personel ile çalışmalarına gece gündüz demeden devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’mızın ana hizmet birimleri ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının depremin ilk gününden itibaren üstlendiği kritik çalışmalara dair bilgileri de aktaracak olursam. Karayolları Genel Müdürlüğümüz deprem bölgesinde 3 bin 279 personel, 2 bin 573 makine ve ekipman ile çalışmalarını sürdürüyor. Adıyaman dâhil olmak üzere depremden etkilenen tüm illerimizde devlet ve il yolları ile otoyollar tamamen ulaşıma açıktır. Yine Bakanlığımız Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüklerimizin bütün personelleri ile 7/24 deprem bölgelerinde Afet Nakliye Grubu olarak görev yapıyor. Bildiğiniz gibi kurtarma ekipleri ve malzemeleri öncelikle deprem havalimanlarımıza intikal ettiler. Havalimanlarından afet bölgesine ulaştırılmaları için otobüs ve tırların sevkiyatını sağladık. Bir kez daha hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Bakanlığımız Nakliye Hizmet Grubu olarak toplam 10 bin 462 taşıtı deprem bölgesine sevk ettik. Yine bakanlığımız koordinasyonunda 06 Şubat – 4 Mart tarihleri arasında 5 bin 134 otobüs, 4 bin 887 TIR/kamyon ile yüzlerce iş makinası taşıt deprem bölgelerine ulaştırıldı. Depremlerden 1.275 km demiryolu hattımız etkilenmişti.1.182 kilometresinde çalışmalar tamamlanarak trafiğe ilk anda açıldı. Afet bölgesine gönderilen 394 Yolcu Trenimizle 100 bine yakın yolcu taşındı. 64 Yük Trenimiz 965 vagonluk yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı. 93 yolcu ve personel servis vagonumuz 4000 vatandaşımızın ‘geçici’ evi oldu. Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa GAP, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Hatay ve Elâzığ Havalimanlarında; 6 Şubat-3 Mart tarihlerinde 11.287 iç hat ve 1.564 dış hat olmak üzere askeri ve sivil hava araçları ile toplam 12.851 uçuş trafiği gerçekleştirildi. Tahliye amaçlı sivil hava araçları ile 6 Şubat-3 Mart tarihleri arasında toplam 1 milyon 21 bin yolcuya hizmet verildi. 15 bin ton insani yardım malzemesi deprem bölgesindeki havalimanlarına ulaştırıldı. Toplam 3 bin 495 sefer ile 611 bin vatandaşımız deprem bölgelerinden tahliye edildi. Yabancı havayolu işletmelerine verilecek uçuş izinlerinin işlem süresi kısaltıldı ve 6-28 Şubat 2023 tarihleri arasında insani yardım amacıyla yurt dışından gelen 690 hava aracına uçuş izni verildi. Tahliye seferleri bugün itibariyle tamamlanmış olup, afet bölgesine görevli personel gidiş-gelişi devam etmektedir. Ayrıca ekiplerimiz yüzlerce depremzedeyi sağ olarak göçük altından çıkardı. Milletimiz adına hepsine teşekkür ediyorum. Özellikle Hatay’a ulaştırılacak yardımlarda denizyolu çok etkin rol oynadı." şeklinde konuştu.

"Yasımız ve azmimiz birbirine karıştı"

Adıyamanlı vatandaşların layık bir şehir inşa edeceklerini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık 5 bin kişiye gemilerde konaklama imkanı sağlıyoruz. Denizyolu ile de depremzedemizin bölgeden tahliyesi sağlandı. Bu arada Katar’dan yaşam konteynırları getiren ilk gemiler de İskenderun limanına vardılar. Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’müz de Bakanlığımızın projelerinin yürütüldüğü şantiyelerden iş makineleri ve 2 bin personel ile hızlıca deprem bölgesine yardıma koşmuştur. İletişim ihtiyacı konteynır kentler ve Çadır kentler de mobil, fiber, uydu ve Wi-Fi altyapıları ile destekleniyor. Türksat tarafından 163 noktada uydu ve Wi-Fi kurulumu tamamlandı. Türk Telekom ve Türkcell tarafından fiber ve Wi-Fi kurulumu yapılıyor. PTT bünyesinde hizmet veren mobil araçlar afetin yaşanmasıyla birlikte süratle bölgeye gönderildi. Faaliyetlerini sürdürüyor. Deprem bölgesinde temel ihtiyaç malzemelerinin temini için yardım amaçlı bireysel gönderilerin ücretsiz kabulü,

PTT tarafından ücretsiz kargo taşıma kampanyası kapsamında vatandaşlarımıza ulaştırılmaya devam ediyor. 183 yıldır bu milletin hizmetinde olan PTT’miz, bu olağanüstü dönemde de her kademeden çalışanıyla vatandaşlarımızın yanında olmayı başarmıştır. Bakanlıklardaki arkadaşlarımız canla başla çalışıyor, Devletimiz topyekûn seferber olmuş durumdadır. Yasımız ve azmimiz birbirine karıştı. Gözyaşımız ve alın terimiz birlikte aktı. Elbette bu felaketi unutmayacağız ama umutları yeniden yeşertecek ve bu acı günleri bir daha yaşanmamak üzere tarihe gömeceğiz. Açılan yaraları hızla iyileştireceğiz. Konuşmamın başında belirttiğim üzere çok daha güçlü ve gelişmiş bir Adıyaman kuracağız. Eskiyi yerine getirmenin ötesine geçeceğiz. Bölgenin kültürel özelliklerini taşıyan yapıları ve sosyal donatılarıyla, yeşil alanlarıyla Adıyamanlı vatandaşlarımıza layık bir şehir inşa edeceğiz. Bunu sadece Adıyaman’da değil depremden etkilenen bütün illerimizde de gerçekleştireceğiz.Türkiye ulusal risk kalkanı modeli ışığında oluşturacağımız Afete daha dirençli ulaştırma ve altyapı sistemimizle Afet sonrası yeniden yapılanma sürecine en büyük katkıyı bizim vereceğimize inanıyorum. Tıpkı şehir merkezlerimiz gibi köylerimizi de bir yıl içinde ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. Biz çok güçlü ve aziz bir milletiz. Kardeşlik, birlik ve dayanışma bizim özümüzde var. Bu üç şey depremden etkilenen şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmadaki asıl çimentomuz olacak. Devlet ve millet omuz omuza vermiştir. Bundan sonra her geçen gün daha aydınlık olacak. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son veriyor, bir kere daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; cenabı haktan bir daha böyle acıları bizlere yaşatmamasını diliyorum."



