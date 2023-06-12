Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Türkiye Yeşil Sanayi Projesi’ kapsamında sanayiciler ile küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) 450 milyon dolar finansman sağlanacağını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB eliyle KOBİ'lerin yenilenebilir enerji, yeşil dönüşüm yatırımlarını, TÜBİTAK eliyle de döngüsel ekonomiye ve karbon salınımını azaltmaya yönelik AR-GE projelerini destekleyeceklerini söyledi.

Kacır, projenin Dünya Bankası ile ortaklaşa hayata geçirildiğini kaydetti.

Bakan Kacır, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) aracılığıyla, KOBİ'lerin yenilenebilir enerji yatırımlarını; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) aracılığıyla da karbon salınımını azaltmaya yönelik araştırma geliştirme projelerini destekleyeceklerini kaydetti.

BİNLERCE FİRMA YARARLANACAK

Bakanlığın resmi internet sitrsinde yer alan açıklamaya göre de proje kapsamında 250 milyon dolarlık kaynak, KOSGEB himayesinde kullandırılacak.

TÜBİTAK'ın kullanımına 175 milyon dolarlık kaynak tahsis edildi. 25 milyon dolarlık kaynak ise proje faaliyetlerinin koordine edilmesi ve ulusal yeşil sanayi dönüşüm ajandasının uygulamaya konulabilmesi için kurumsal temellerin atılması amacıyla kullanılacak.

Binlerce sanayi firmasının yararlanmasının hedeflendiği proje ile işletmelerin karbon salınımı, kendi tüketimleri için yenilenebilir enerjilere yatırım yapılarak azaltılacak, kaynak verimlilikleri iyileştirilerek yeşil dönüşüm planları geliştirip uygulanabilecek. Bu sayede firmalar, Avrupa Yeşil Mutabakatı'na (AYM) kolaylıkla uyum sağlayacak.

KOSGEB tarafından KOBİ'lerin yeşil dönüşüm faaliyetlerine yönelik destek kullandırılacak. Söz konusu destekle yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği, atık yönetimi, döngüsel ekonomi gibi tematik alanlarda endüstriyel işletmeler tarafından gerçekleştirilecek faaliyetler desteklenecek.

TÜBİTAK İLE YENİ GİRİŞİMLERİN ÖNÜ AÇILIYOR

TÜBİTAK tarafından da Türkiye'de veya diğer pazarlarda yeni yeşil teknolojilerin, ürünlerin veya süreçlerin geliştirilmesini içeren yeşil inovasyon faaliyetlerinde bulunan firmalar hedeflenecek. Yeşil Start-Up'lar, KOBİ'ler, büyük firmaların başvurabileceği destekler; yeşil üretime, daha yüksek enerji ve kaynak verimliliğine katkıda bulunan

AR-GE, prototip geliştirme, standart geliştirme ile yeni ürün veya süreç geliştirmeyi içerecek.