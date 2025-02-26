Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş başkanlığında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Konsey Salonu’nda gerçekleştirilen Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısında, 2024 yılı boyunca gerçekleştirilen çalışmalar ve yeni düzenlemeler ele alındı.

Göktaş, 2023-2028 Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında çocukların haklarının korunması, refahlarının artırılması ve eşit fırsatlara erişim sağlanması için bütüncül politikalar geliştirdiklerini belirtti.

Çocuklar İçin Yeni Dijital Düzenleme: “Kademeli Kısıtlama”

Bakan Göktaş, çocukların dijital dünyada maruz kaldığı risklere dikkat çekerek, dijital bağımlılığın günümüzün en önemli sorunlarından biri haline geldiğini vurguladı.

“Bugün çocuklarımız dijital dünyanın fırsatlarından yararlanırken, aynı zamanda bu dünyanın tehlikelerine de maruz kalıyor. İstismar, akran zorbalığı, zararlı içerikler ve nefret söylemi gibi riskler, çocukların sosyal, duygusal ve akademik hayatlarını ciddi şekilde etkiliyor. Dijital bağımlılıkla mücadele etmek zorundayız.”

Bu kapsamda, çocukların sosyal medya kullanımı için Türkiye’ye özgü bir model geliştirdiklerini belirten Bakan Göktaş, şu bilgileri paylaştı:

13 yaşa kadar sosyal medya kullanımına kısıtlama getirilecek.

13-16 yaş arası çocukların sosyal medya hesap açması ebeveyn onayına tabi olacak.

Bu düzenlemeler yasal çerçeveye alınarak hayata geçirilecek.

Bakan Göktaş, ilgili bakanlıklarla ortak yürütülen yasal düzenlemelerin son aşamaya geldiğini ve çocukların daha güvenli bir dijital dünyada yer almalarını sağlamak için harekete geçtiklerini ifade etti.

Çocuk Hakları ve Güvenliği İçin Atılan Adımlar

Kurul toplantısında, çocukların eğitim, adalet, sosyal destek ve korunma hizmetleri başta olmak üzere pek çok alandaki haklarının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar da ele alındı.

Bakan Göktaş, çocukların adalete erişimini kolaylaştırmak, koruma hizmetlerini geliştirmek ve dezavantajlı çocuklar için bakım ve eğitim hizmetlerini güçlendirmek amacıyla çeşitli projeler hayata geçirdiklerini belirtti.

Koruyucu aile programı kapsamında 10 bin 467 çocuk, ailelerle buluşturuldu.

Ev tipi bakım modeliyle 15 bin 168 çocuğa hizmet sağlandı.

Çocuk Güvende ekipleri, 2024’te 198 bin 486 çocuğun izleme sürecini yönetti.

SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) programı ile 170 bin 567 çocuk ailesi yanında desteklendi.

Ayrıca, okullarda çocuk güvenliği çalışmalarının artırıldığını ve riskli durumlarda erken müdahale mekanizmalarının devreye sokulduğunu vurguladı.

“Aileyi ve Dinamik Nüfusu Korumak Milli Beka Meselesidir”

Bakan Göktaş, 2024 yılının “Aile Yılı” ilan edildiğini hatırlatarak, Türkiye’de doğurganlık oranlarının hızla düşüş gösterdiğini söyledi.

“Doğurganlık oranı dünya genelinde 2,32 iken, Türkiye’de bu oran ülke tarihinin en düşük seviyesi olan 1,51’e geriledi. Nüfusun kendini yenileyebilmesi için bu rakamın 2,1 olması gerekiyor. Ancak Türkiye genelinde sadece 10 ilde bu eşik aşılmış durumda. Genç nüfusun azalması, ekonomi, sağlık, güvenlik ve sosyal hayat gibi birçok alanda büyük riskler doğuracaktır. Aile kurumunun ve dinamik nüfus yapısının korunması bir milli beka meselesidir.”

Bu kapsamda, aile içi dayanışmayı güçlendirmek, kuşaklar arası bağı artırmak ve evlilik oranlarını teşvik etmek amacıyla sosyal ve ekonomik destek projelerinin artırılacağını ifade etti.

DUY Platformu ile Zararlı Dijital İçeriklere Müdahale

Bakan Göktaş, çocukların dijital dünyada maruz kaldıkları riskleri azaltmak için "DUY İhbar Platformu" aracılığıyla zararlı içeriklerin aileler tarafından bildirilmesini sağladıklarını belirtti.

"Bu platform sayesinde, çocuklar için tehlikeli olduğu düşünülen içerikler bize bildiriliyor. Gerekli incelemeler sonrasında, sakıncalı içeriklere yönelik önlemler alıyoruz. Ayrıca, Çocuklarda Mahremiyet Bilinci eğitimlerimiz kapsamında, 2024 yılı itibarıyla 159 bin 584 kişiye ulaştık."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların dijital dünyadaki güvenliğini sağlamak amacıyla kademeli sosyal medya kısıtlaması önerirken, çocuk hakları, koruma hizmetleri ve aile yapısının güçlendirilmesi konusunda kapsamlı adımlar atıyor.

Bakan Göktaş’ın açıklamalarının ardından, Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısı basına kapalı olarak devam etti.

Kaynak : PHA