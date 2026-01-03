Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin yurt dışına yasa dışı yollarla çıkarılan kültür varlıklarının izinin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Ersoy, bu süreçte bilimsel, hukuki ve diplomatik mekanizmaların eş zamanlı ve titizlikle işletildiğini ifade etti.

Bakan Ersoy, yürütülen çalışmalar neticesinde 2018-2025 yılları arasında toplam 9 bin 133 kültür varlığının Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Daha geniş bir zaman aralığına ilişkin verileri de paylaşan Ersoy, 2002-2025 döneminde iade edilen eser sayısının 13 bin 448'e, 1980-2025 yılları arasında Türkiye'ye kazandırılan toplam eser sayısının ise 26 bin 767'ye ulaştığını kaydetti.

'Son Yıllarda Çalışmalar Somut Sonuçlara Dönüştü'

Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelenin uzun soluklu ve çok boyutlu bir süreç olduğuna dikkat çeken Bakan Ersoy, son yıllarda bu alandaki çalışmaların belirgin şekilde yoğunlaştığını ve somut sonuçlar verdiğini vurguladı. Ersoy, bugüne kadar Türkiye'ye iade edilen eserlerin önemli bir bölümünün, yürütülen sistemli ve kararlı çalışmalar sayesinde son yıllarda ülkeye kazandırıldığını ifade etti.

'Her Eser İçin Aynı Titizlikle Çalışıyoruz'

Mücadele sürecinde izlenen yöntemlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Ersoy, müzeler, müzayede evleri ve özel koleksiyonların titizlikle incelendiğini belirtti. Ersoy, arşiv belgeleri, bilimsel raporlar ve uzman görüşleriyle desteklenen hukuki süreçlerin kararlılıkla yürütüldüğünü vurgulayarak, 'Her eser için aynı titizlikle çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.

Uluslararası iş birliklerinin bu mücadelenin ayrılmaz bir parçası olduğuna işaret eden Ersoy, Türkiye'nin kültürel mirasa ilişkin haklı taleplerinin uluslararası hukuk zemininde güçlü karşılık bulduğunu ifade etti.

'Bu Sadece Bir İade Değil, Bir Duruştur'

Her bir iadenin yalnızca bir kültür varlığının ülkesine dönüşü anlamına gelmediğini belirten Bakan Ersoy, bu sürecin aynı zamanda Türkiye'nin kültürel egemenliğine, tarihsel hafızasına ve ortak mirasına sahip çıkma kararlılığının açık bir göstergesi olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede kararlılıkla yoluna devam edeceğini vurgulayan Ersoy, yurt dışında bulunan eserlerin izinin sürülmeye devam edileceğini ve bu mirasın gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

