Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen '2025 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması' programında yaptığı konuşmada, küresel gelişmeler, dış politika, ekonomik büyüme ve ihracat rakamlarına ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

'2026 Yılının Tüm İnsanlık İçin Hayırlara Vesile Olmasını Diliyorum'

Konuşmasına yeni yıla ilişkin temennilerle başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 yılının tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ettiğini ifade etti. Küresel ölçekte yaşanan ekonomik dalgalanmaların ülkelerin ekonomilerini doğrudan etkilediğini belirten Erdoğan, dış ticaret dahil olmak üzere ekonominin tüm alanlarında belirlenen hedeflerin küresel gelişmelerden bağımsız ele alınamayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel ekonomide yaşanan belirsizliklerin ve tıkanıklıkların Türkiye'ye de yansıdığını belirterek, bu tablonun 2025 yılında da değişmediğini ifade etti.

Gazze ve Küresel Çatışmalara Dikkat Çekti

Dünya genelinde yaşanan krizlere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gazze başta olmak üzere gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerinde kaos hakimdi. Gazze'de son asrın en büyük soykırımlarından biri yaşandı. Bizim de çabalarımızla sağlanan ateşkese rağmen İsrail insani yardım girişimlerini engellemeye, sivilleri katletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz seneye damgasını vuran bir diğer çatışma Rusya-Ukrayna savaşı. Savaş 5. yılına girmek üzere. Bu savaşın adil ve sürdürülebilir barışla sona erdirilmesi samimi temennimizdir' ifadelerini kullandı.

Erdoğan, geçtiğimiz yıla damgasını vuran bir diğer önemli çatışmanın ise Rusya-Ukrayna savaşı olduğunu belirterek, savaşın beşinci yılına girmek üzere olduğunu hatırlattı. Bu savaşın adil ve sürdürülebilir bir barışla sona erdirilmesinin samimi temennileri olduğunu kaydetti.

'Biz Çatışmalardan Menfaat Devşirme Peşinde Değiliz'

Türkiye'nin dış politika anlayışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hiçbir zaman rol ya da şov yapma peşinde olmadığını vurguladı. Çatışmalardan menfaat devşirme gibi bir anlayışlarının bulunmadığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin dış politikasının temeline dost kazanmanın yer aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kavga ile kaybetmek yerine dostlukla beraber kazanalım istiyoruz. Herkesin hayrına olacak barışın mücadelesini veriyoruz' ifadelerini kullanarak, bu yöndeki çabaların 2026 yılında daha da yoğunlaştırılacağını kaydetti.

'Yüzünü Ankara'ya Dönen Kazanır'

Türkiye'nin uluslararası konumuna da değinen Erdoğan, Türkiye'yi saf dışı bırakmaya yönelik girişimlerin sonuçsuz kaldığını belirtti. Türkiye'siz bir denklem kurulamayacağının herkes tarafından anlaşıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin vazgeçilmezliğinin ortaya çıktığını söyledi.

Erdoğan, 'Türkiye'yi karşısına alanlar kaybedeceklerdir. Yüzünü Ankara'ya dönenler kazanacak, kıblesini şaşıranlar, kısa vadeli düşünenler ve emperyalistlere lejyoner yazılanlar ise kaybedecektir' dedi.

Deprem Bölgesinde Konut Teslimleri Sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesindeki çalışmalara da değinerek, Hatay'da 455'inci deprem konutunun depremzede vatandaşlara teslim edildiğini açıkladı. Depremzedelere karşı mahcup olunmadığını vurgulayan Erdoğan, çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Ekonomide Kesintisiz Büyüme Vurgusu

Ekonomik göstergelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Tüm karalama kampanyalarına rağmen büyüme stratejimizin meyvelerini toplamaya devam ediyoruz. 2025 yılının 3. çeyreğinde yüzde 3,7 oranında büyüme kaydeden ekonomimiz tam 21 çeyrektir kesintisiz büyümeyi sürdürüyor' ifadelerini kullandı. Erdoğan, 2024 yılında 1 trilyon 260 milyar dolar olan Türkiye ekonomisinin, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde 1 trilyon 538 milyar dolara yükselerek yeni bir rekora ulaştığını açıkladı.

'Togg'un Avrupa Pazarında Yer Alması Gücümüzü Ortaya Koyuyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin sanayi, savunma ve dış ticaret alanındaki gelişmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Yerli ve milli markamız Togg'un yeni modelleriyle Avrupa pazarında yer alması, mühendislik ve tasarım gücümüzü ortaya koyuyor' ifadelerini kullandı.

Otomotiv sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Otomotiv sektöründe yıllık 1,5 milyon araç üretimi, 41 milyar doları aşan ihracatla Avrupa'nın 4'üncü, dünyanın 12'nci en büyük üretim üssü konumundayız' ifadelerini kullandı.

Savunma sanayisindeki ihracat artışına da dikkat çeken Erdoğan, 'Savunma ihracatında 2002 yılında 248 milyon dolar olan ihracatımız, geçen sürede 40 kat artışla 2025 yılında 9 milyar 870 milyon dolara yükseldi' dedi.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticari ilişkilere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye, Avrupa Birliği'nin en büyük 5'inci ticaret ortağı haline gelmiş ve ticaret hacmimiz 2025 yılında 232,7 milyar dolar seviyesine çıkmıştır' ifadelerine yer verdi.

Gümrük Birliği'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, 'Gümrük Birliği'nin modernizasyonu artık kaçınılmazdır, Avrupalı dostlarımızın ekonomik güvenlik kavramı ile bazı sektörlerdeki korumacı tedbirlerini ve yasal hazırlık süreçlerini yakından takip ediyoruz' ifadelerini kullandı.

'İhracatta Cumhuriyet Tarihi Rekoru'

İhracat rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aralık ayında 26,4 milyar dolarlık ihracatla aylık bazda rekor kırıldığını söyledi. 2025 yılı genelinde ise ihracatın 273,4

milyar dolara ulaştığını belirten Erdoğan, bu rakamla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatının gerçekleştirildiğini vurguladı.

İhracatta İlk 5 İl Açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılında en fazla ihracat yapan illeri de kamuoyuyla paylaştı. Buna göre;

1. 57,8 milyar dolar ile İstanbul

2. 35,2 milyar dolar ile Kocaeli

2. 23,6 milyar dolar ile İzmir

4. 20 milyar dolar ile Bursa

5. 13,2 milyar dolar ile Tekirdağ yer aldı.

