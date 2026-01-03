Adıyaman Valiliği, 2025 yılı sağlık yatırımları kapsamında yapımı tamamlanan Çelikhan 50 Yataklı Devlet Hastanesi'nin vatandaşların hizmetine sunulduğunu duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, 'Modern mimarisi, güçlü altyapısı ve çağdaş donanımıyla hemşehrilerimizin hizmetine sunulan bu tesis, ilçemizin sağlık alanındaki gücüne güç katacaktır' ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, hastanenin Çelikhanlı vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı, daha kolay ve nitelikli şekilde erişimini sağlayacak önemli bir yatırım olduğu vurgulandı. Valilik, 'Bu kıymetli eserin Çelikhan'ımıza ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor; insan odaklı, güçlü ve sürdürülebilir sağlık hizmetleri için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz' dedi.

Yeni hastane ile birlikte ilçede acil müdahale, poliklinik, laboratuvar ve yataklı servis hizmetleri modern donanımla verilecek. Böylece sağlık hizmetlerinin kalitesi artırılırken, vatandaşların ihtiyaca göre hızlı şekilde hizmet alabilmesi sağlanacak.

İl genelinde yürütülen projelerle hem kırsal hem de merkez ilçelerde sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırıldığı, tesisler ve insan odaklı uygulamalarla vatandaşların yaşam kalitesinin yükseltildiği belirtildi.

Çelikhan 50 Yataklı Devlet Hastanesi'nin açılmasıyla birlikte, ilçede sağlık hizmetlerine erişim daha etkin hâle gelirken, bölgede yaşayan vatandaşların sağlık ihtiyaçlarına cevap verecek modern bir merkez oluşturulmuş oldu. Valilik, önümüzdeki dönemde de sağlık hizmetlerini güçlendirmeye yönelik yatırımların devam edeceğini duyurdu.

