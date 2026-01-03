Adıyaman İl Özel İdaresi tarafından 2025 Yılı içerisinde, kırsal bölgelerde hayvancılığı güçlendirmek ve üreticilere destek olmak amacıyla çiftçilere 300 adet küçükbaş hayvan yemliği, dağıtımı gerçekleştirildi.

Sağlanan Bu destekle birlikte, üretim kapasitesinin artırılması, hayvancılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması ve çiftçilerin emeklerinin daha verimli hale getirilmesi hedeflendiği açıklanırken, İl Özel İdaresi yaptığı açıklamada 2025 yılında olduğu gibi yeni yılda da üreticinin yanında olmaya, kırsal kalkınmayı güçlendirmeye kararlılıkla devan edeceklerini belirtti.

Kaynak : PERRE