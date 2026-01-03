Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini 5 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak.

Asgari ücretin açıklanmasının ardından devlet memurları, sözleşmeliler ve emeklilerin maaş artışı da merak edilmeye başlandı. Milyonların zammı 5 Ocak Pazartesi günü açıklanacak olan aralık ayı enflasyon verisiyle netleşecek.

Emekliler 6 Aylık Enflasyona Göre Zam Alacak

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

Memurlara Enflasyon Farkına Göre Ödeme Yapılacak!

2026-2027'deki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin kararı uyarınca, 2026'nın ilk 6 ayı için belirlenen yüzde 11'e ilave olarak enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

