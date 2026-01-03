Adıyaman Valiliği, ilin dört bir yanına yayılan sağlık yatırımlarıyla vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırıyor. Valilikten yapılan açıklamada, 'Sağlıkta kaliteyi en ücra noktaya kadar ulaştırma hedefiyle kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz' ifadelerine yer verildi.

2025 yılı sağlık yatırımları kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda, vatandaşların kullanımına sunulan sağlık tesisleri şöyle sıralandı:

Çelikhan İlçesi Pınarbaşı Beldesi Aile Sağlık Merkezi

Besni İlçesi Kızlin Köyü Sağlık Evi

Kahta İlçesi 5 Nolu Aile Sağlık Merkezi

Merkez İlçesi Dağkuyucak Köyü Aile Sağlık Merkezi

Valilik açıklamasında, söz konusu yatırımların hem ilçe hem de köylerde yaşayan vatandaşlar için büyük önem taşıdığı vurgulandı. Açıklamada, 'Bu kıymetli sağlık yatırımlarının ilçelerimize ve köylerimize hayırlı olmasını diliyor; daha sağlıklı, daha güçlü ve daha huzurlu bir gelecek için çalışmalarımızı aynı azim ve kararlılıkla artarak sürdürmeye devam edeceğiz' ifadelerine yer verildi.

Valilik, yatırımların sürdürüleceğini ve önümüzdeki dönemde de sağlık hizmetlerini her noktaya ulaştırmaya yönelik projelerin devam edeceğini bildirdi.

Kaynak : PERRE