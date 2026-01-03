Adıyaman Valiliği, 2025 yılı kırsal kalkınma yatırımları kapsamında, kırsal bölgelerde istihdamı artırmak, tarımsal üretimi güçlendirmek ve çiftçilerin refahını yükseltmek amacıyla önemli sulama projelerini hayata geçirdi.

Bu kapsamda tamamlanarak hizmete sunulan sulama tesisleri şöyle sıralandı:

Gölbaşı Karabahşili Köyü Sulama Tesisi

Tut Tepecik Köyü Sulama Tesisi

Çelikhan Aksu Köyü Sulama Tesisi

Merkez Yaylakonak Sulama Tesisi

Merkez Doyran Köyü Sulama Tesisi

Merkez Sarıkaya Köyü Sulama Tesisi

Merkez Yazıbaşı Köyü Sulama Tesisleri

Valilik, tarafından yapılan açıklamada, söz konusu yatırımlar sayesinde toplam 1.743 dekar tarım arazisinin suyla buluşturulduğu ve 218 ailenin doğrudan fayda sağladığı belirtildi. Böylece, kuru ve geleneksel tarım yöntemlerinden sulu ve modern tarım uygulamalarına geçiş sağlanarak kırsal alanda verimlilik artırıldı; istihdam olanakları genişletilerek ekonomik ve sosyal kalkınmaya önemli katkı sunuldu.

Kaynak : PERRE