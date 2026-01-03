Adıyaman İl Özel İdaresi 2015 yılında Kırsal Kalkınma Yatırımları kapsamında; kırsal bölgelerde istihdamı artırmak, tarımsal üretimi güçlendirmek ve çiftçilerin refahını yükseltmek amacıyla önemli sulama projelerini hayata geçirdi.Bu kapsamda, Gölbaşı Karabahşili Köyü Sulama Tesisi , Tut Tepecik Köyü Sulama Tesisi, Çelikhan Aksu Köyü Sulama Tesisi, Merkez Yaylakonak Sulama Tesisi Merkez Doyran Köyü Sulama Tesisi, Merkez Sarıkaya Köyü Sulama Tesisi, Merkez Yazıbaşı Köyü Sulama Tesisleri 2025 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete sunulmuş olup bu projelerin tamamlanmasıyla vatandaşların bir çok alanda kolaylık yaşaması sağlanmıştır.

1743 dekar tarım arazisi suyla buluştu

Söz konusu yatırımlar sayesinde toplam 1743 dekar tarım arazisi suyla buluşturulurken,218 ailenin bu projelerden doğrudan faydalanması sağlanmıştır.

Kırsal Alanda Verimlilik

Tamamlanan projelerle birlikte kuru ve geleneksel tarım yöntemlerinden, sulu ve modern tarım uygulamalarına geçiş sağlanarak kırsal alanda verimlilik artırılmış; istihdam olanakları genişletilerek ekonomik ve sosyal kalkınmaya önemli katkıların sunulması sağlanmıştır.

İl Özel İdaresi olarak, kırsal kalkınmayı destekleyen, üretimi ve emeği merkeze alan yatırımlarımızla toprağın bereketini geleceğe taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Kaynak : PERRE