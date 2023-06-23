Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ı havalimanında Adıyaman Vali Vekili Muhammet Tugay, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Resul Kurt, Mustafa Alkayış ile protokol üyeleri karşıladı.

Bakan Bolat, ilk olarak Adıyaman Valiliğini ziyaret ederek şeref defterini imzalayarak kentteki son durum hakkında bilgi aldı. Bakan Bolat, Valilik ziyaretinin ardından AK PARTİ Adıyaman İl Başkanlığında partililer ile bir araya gelerek daha sonra Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) STK temsilcileri ile bir araya geldi.

"TÜFE'de yüzde 85'den yüzde 39.5'e düşürülmesinde doğru yolda olduğumuzu göstermektedir"

Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) STK temsilcileri toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Bolat,"Daha 3 hafta önce kurulmuş Cumhurbaşkanlığı Kabinemize de büyük bir güven ve ümitle, ümit besliyor bunu kamuoyunda görüyoruz. Bize düşende yedi yirmi dört ülkemiz için, halkımız için depremzedeler için, deprem bölgeleri için çalışmak hükümet kurulur kurulmaz seçim startında Cumhurbaşkanımızın defalarca söylediği gibi en öncelikli iki işimiz birincisi deprem bölgelerinin biran önce eski canlı günlerine kavuşması için canla başla çalışmak gerekli çalışmaları yapmak, ikincisi ise enflasyonla hayat pahalılığıyla mücadeledir. Enflasyonun son 6-7 ayda yıllık TÜFE'de yüzde 85'den yüzde 39.5'e düşürülmesinde doğru yolda olduğumuzu göstermektedir. Artık yeni hükümet döneminde Makroekonomide istikrarı önceleyen ve enflasyonla mücadeleyi önceleyen ihracatın arttırılmasını önceleyip ülkemizin cari açığını azaltmayı hedefleyen bir program uygulanacak. Kararlılıkla bu program uygulanacak. İnşallah göreceksiniz her ay bu bölgede iyileşmenin, gelişmenin hızlandığını finansal kaynakların daha fazla açıldığını da yaşayarak birlikte göreceğiz. Acil sorunların çözülmesi noktasındaki diğer bakanlıktaki kabine üyesi arkadaşlarımızla da koordinasyon içindeyiz. Ankara'ya döndüğümüzde gerekli dokunuşları müdahaleleri yapacağız."dedi.

"Büyük bir devletiz, büyük bir milletiz"

İnsanların barınma sorunları noktasında önemli ilerlemeler sağlandığını aktaran Bakan Bolat, şöyle konuştu:

"Şu anda deprem bölgesinde 11 vilayette 150 binin üzerinde konteyner hayatı devam ediyor ve bu artarak devam edecek. İnsanlarımızın barınma sorunları noktasında önemli ilerlemeler sağlandı. En azından kimse aç ve açıkta hiçbir zaman bırakılmadı. Şimdi en önemli şey şehirlerin yeniden imarı, insanların kalıcı barınma sorunlarının ortadan kaldırılması. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinasyonunda rezerv alanların tespitiyle temel atma gerçekleşiyor. Peyderpey hızlı bir şekilde bu sorunun da çözülmesi için çaba sarf ediliyor. Arkadaşlar kolay değil 818 bin bağımsız bölüm inşası gerçekleştirilecek. Bir yıl içinde 319 bin tanesinin teslimatı yapılıyor ve 170 bin kalıcı konutun da temelleri atıldı. İnşaatlar hızla yükseliyor. Bu tabi çok önemli, vatandaşımızın devlete, hükümete olan inancını, güvenini arttırıyor. Yalnız olmadıklarını ortaya koymuş oluyor. Büyük bir devletiz, büyük bir milletiz. İnşallah bu yaraları saracağız. Deprem bir vilayette olmadı. Bir ilçede olmadı. 11 vilayette oldu ve hakikaten yine de Türkiye 20 yıllık süreçte ekonomisini güçlendirdiği için, altyapısını güçlendirdiği için kamu kaynaklarını, kamu kurumlarının gücünü arttırdığı için bu depremle mücadele noktasında bu 4,5 ayda iyi bir imtihan verdiğine inanıyoruz. Zaten bölge halkı son seçimlerde hükümetin, devletin çalışmalarına olan ümidini, güvenini göstererek oyunu kullandı."

Bakan Bolat, Konteynerkent incelemesinin ardından Malatya'ya hareket etti.



Kaynak : PHA