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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Maden Mücadelesi ile Türkiye’yi madenler alanında net ihracatçı konuma getirmeyi hedeflediklerini belirterek “Petrol ve doğal gazda olduğu gibi madenlerimizi de önce insan, sonra çevre sonra katma değerli madencilik anlayışı ile ekonomiye kazandıracağız.” dedi.ANKARA (İGFA) - Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi’nin kapanış toplantısı, Ankara’da yapıldı. Toplantıya Bakan Bayraktar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde “Üreten Türkiye” hedefi doğrultusunda çalıştıklarını ifade ederek “Türkiye’nin kaynaklarını, yüksek teknoloji ve evrensel kriterler çerçevesinde işleyerek Türkiye’nin geleceği için kullanmakta kararlıyız.” dedi.

Üretim ve İstihdamda Artış

Bakan Bayraktar, Milli enerji ve maden politikaları kapsamında “daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir enerji” anlayışıyla, Türkiye’nin yüksek yerli kaynak potansiyelini ortaya çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Enerjide merkez ülke olmak adına, madencilikte de birçok eşiğin başarıyla aşıldığını söyleyen Bayraktar, bordan yerli kömüre, nadir toprak elementlerinden altın madenciliğine kadar her alanda üretim ve istihdamının sürekli olarak artığına vurgu yaptı.

“Üretimi Katlayacağız”

Bayraktar, yüksek ve verimli üretim mottosuyla 2022’de yerli kömür üretiminin 105 milyon tonu aştığını hatırlatarak toplam 21 milyar ton olarak hesaplanan rezervi daha çok işleyerek yerli kömür üretimini katlayacaklarını söyledi.

Madenin de Yüzyılı

Sadece kömürde değil tüm kaynaklarda madencilik sektörünü ilmek ilmek dokumayı sürdürdüklerini anlatan Bayraktar, “Önümüzdeki dönem için temel hedefimiz, Türkiye’yi madenler konusunda net ihracatçı konuma getirmektir. Bunu da Milli Maden Mücadelesi ile başaracağız. Petrol ve doğal gazda olduğu gibi madenlerimizi de önce insan, sonra çevre sonra katma değerli madencilik anlayışı ile ekonomiye kazandıracağız. Hedefimiz, ‘Türkiye Yüzyılı’nı madenin de yüzyılı yapmak.” dedi.

Uluslararası Standartlarda İş Ortamı

Bakan Bayraktar, maden işçilerinin uluslararası standartlara uygun bir iş ortamında bulunmalarını stratejilerinin odağına aldıklarının altını çizerek “Alın teri ile rızkını helal yoldan kazanan madencilerimizin haklarını korumak, onların en güvenli şartlarda çalışmalarını sağlamak bizim en temel görevlerimizden bir tanesidir. İşçimizden teknisyenimize, mühendisimizden idari personelimize kadar tüm çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği için gereken adımları da bu hassasiyetle atmayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Çalışma Süreleri Kısaldı

Madencilerin çalışma koşullarında yaptıkları iyileştirmelerden bahseden Bayraktar, “Madenci kardeşlerimizin maaşlarını asgari ücretin en az iki katı olacak şekilde düzenledik. Haftada 45 saat olan çalışma süresini 37,5 saat ile sınırladık. İşletmelere istihdam ettikleri personel için sigorta poliçesi yaptırma zorunluğu getirdik.” diye konuştu.

Habersiz Denetimler

Bayraktar, madenlerdeki iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin katı kurallara bağladıklarını ifade ederek “Ani ve habersiz denetimlerimizi artırdık. Bu kapsamda bu yıl şu ana kadar 7 bin 179 denetim gerçekleştirdik. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 8 bine çıkarmış olacağız.” dedi.

Yerli Üretimi Katlayacak

Emeği ve alın teriyle Türkiye’ye hizmet eden 180 bin maden çalışanına evrensel kurallara uygun çalışma ortamı kurma hedefinden vazgeçmeyeceklerini söyleyen Bayraktar, “Sadece iş başında değil; iş öncesi eğitiminden hijyen kurallarına, teknik donanımdan teorik bilgi aktarımına kadar birçok alanda çalışanlarımızın kapasitesini geliştirmeye devam ediyoruz. İnanıyoruz ki, işçimize, insanımıza verdiğimiz değer, ülkemize misliyle dönecek, yerli istihdam yerli üretimi katlayacak.” diye konuştu.

Afet Koordinasyonu

Bayraktar, 6 Şubat depremlerinde madencilerin kahramanca yardıma koşarak canlarını ortaya koyduklarını anımsatarak “Gece gündüz enkaz başında çalışan madencilerimizin başarısını ülkemiz ve tüm dünya takip etti. Biz de bakanlık olarak, madencilerimizin bu tecrübesini afet koordinasyonu kapsamında kurumsal bir yapı haline getirmek için çalışmalara başladık. Allah bizlere bir daha böyle acılar ve felaketler yaşatmasın.” dedi.