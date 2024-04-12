Türkiye’nin en kaliteli petrolünün Gabar’da üretildiğini ifade eden Bakan Bayraktar, Bugün itibariyle 40 bin varil günlük üretime burada geçmiş bulunuyoruz. Şırnak, açık ara Türkiye'nin artık net bir şekilde petrol şehridir, petrol başkentidir.” dedi. Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da telefonla arayarak müjdeli haberi verdi.

Hatay ve Erzincan’ın Ardından Şırnak’ta

Bakan Bayraktar, Ramazan Bayramı’nın ilk günü Hatay ve Erzincan’da vatandaşlarla bayramlaştıktan sonra bayramın ikinci günü Şırnak’ta mesai yaptı. Gabar’da bulunan ham petrol üretim sahasında 7/24 çalışmalara devam eden personelin bayramını tebrik eden Bayraktar, üretim faaliyetleriyle ilgili olarak da yetkililerden bilgi aldı. Bayraktar, daha sonra Gabar’daki petrol üretimiyle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bayraktar, özetle şunları söyledi:

TARİHE GEÇEN BİR GÜN: Türkiye Petrolleri’nin Şehit Aybüke Yalçın ve Şehit Esma Çevik petrol sahalarında buradaki çalışmaları yerinde görmek, buradaki arkadaşlarımızla bayramlaşmak için geldik. Bugün bizim için müstesna bir gün. Hem Ramazan Bayramı'nı idrak ediyoruz. Ama aynı zamanda bugün Cumhuriyet tarihinin bir rekoruyla buradayız. Allah'a hamdolsun bugün itibariyle 40 bin varil günlük üretime burada geçmiş bulunuyoruz. Bu, Türkiye'de en kaliteli petrolü ürettiğimiz ve en çok petrolü ürettiğimiz gün olarak açıkçası tarihe geçen bir gün.

MİLLET ADINA TEŞEKKÜR: Öncelikle burada çalışan kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Onların büyük emekleri var. Burada onlarla beraber gece gündüz vazife yapan güvenlik güçlerimize, jandarmamıza teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum milletimiz adına. Bu yolda bizi ilk günden beri destekleyen ve burayı gece gündüz takip eden Sayın Cumhurbaşkanımıza ben yine milletimiz adına şükranlarımı arz ediyorum. Aziz milletimize, onların dualarıyla, onların destekleriyle bugünlere geldiğimiz için ben bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum.

PETROL ŞEHRİ ŞIRNAK: Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde önemli bir gün. Bugün itibariyle Türkiye'de üretimimiz 100 bin varili toplamda geçmiş oldu. Şırnak açık ara Türkiye'nin artık net bir şekilde petrol şehridir, petrol başkentidir. İnşallah daha gidecek yolumuz var. Yılbaşı gecesi buraya geldiğimizde demiştik ki, 2024 sonu hedefimiz günde 100 bin varile günde çıkabilmek. Bunun için de gece gündüz çalışıyoruz. Şu anda 33 kuyuda bu üretimi gerçekleştirdik. Kuyu başı ortalama üretimimiz bin 200 varili geçmiş durumda. Dolayısıyla inşallah biz hedefimiz olan 95 kuyuya geldiğimizde yıl sonunda bu rakamlara ulaşmış olacağız.

SIRADA HAKKARİ VE VAN VAR: Bu, Türkiye'nin özellikle enerjideki dışa bağımlılığını düşürmek için fevkalade önemli. Dolayısıyla buradaki çalışmalarımız aralıksız kesintisiz bir şekilde devam edecek. Tabii ki yeni kuyularımız, yeni keşif kuyularımız var. Hakkari'de, yine Van sınırında yeni kuyularımız olacak yine bu yıl içerisinde. Onlardan da yapacağımız keşiflerle, rezervler bulduğumuzda bu üretim rakamları inşallah çok daha ileri gidecek.

YÖNLÜ SONDAJLAR: Burada yer yer 2 bin 500 metre, yer yer 2 bin 800 metre ama özellikle Şehit Teğmen Akdeniz bölgesinde o sahada da 4 bin 500 metrelere varan derinliklerde bu üretimi gerçekleştiriyoruz. Yönlü sondajlar yapıyoruz. Bir kilometreye yakın yaklaşık 30 derece açıyla, yönlü sondajlarla bu üretimi hakikaten teknik olarak da çok önemli bir faaliyet gerçekleştiriyoruz.

35 KİLOMETRELİK HAT: Bütün bu faaliyetlerle bugün 200'ün üzerinde tankerle bu petrolü, bu ham petrolü taşıyoruz. Ama şu anda yapımı devam eden yaklaşık yüzde 50'sini bitirdiğimiz, 35 kilometrelik ham petrol boru hattıyla da inşallah bu petrolü BOTAŞ'ın İdil İstasyonuna götüreceğiz ve oradan da Ceyhan'a, Dörtyol'a kadar inşallah ulaştıracağız.

TOPLAMDA 10 MİLYON VARİLE ULAŞTI: Türkiye'nin en kaliteli petrolünü burada üretiyoruz. 13 Eylül 2021 tarihinden itibaren burada çalışmalarımız yaklaşık 10 milyon varillik toplam petrol üretimine bizi getirdi. 3 bine yakın arkadaşımız burada çalışıyor. Dolayısıyla burada bu faaliyetler arttıkça inşallah Şırnak'a bu bölgeye çok ciddi bir istihdam katkısı da olacak. Bu beraberinde diğer ekosistemi de buraya getirecek ve hakikaten Şırnak bir dönem terörle anılan Gabar, Şırnak bu bölge, artık zenginlikle ve istihdam artışıyla anılacak. Hem bu bölgeye hem de ülkemizin ekonomisine güç katmaya, can katmaya inşallah devam edecek.

PETROL GEÇİŞ GÜZERGAHINDA: Şırnak, Türkiye için ve dünya için önemli bir petrol geçiş güzergahı da aynı zamanda. Çünkü malumunuz Irak-Türkiye petrol boru hattı buradan geçiyor. İnşallah şimdi o petrol boru hattında artık kendi petrolümüzle dünya piyasalarına ve Türkiye'nin ihtiyacı için kullanılacak. Dolayısıyla bu anlamda bu bölge hakikaten çok gelişecek, daha çok kardeşimize istihdam sağlanacak.

BAYRAM KUTLAMASI: Bakanlık olarak her zaman 7/24 burada bu faaliyetleri takip ediyoruz, destekliyoruz. İnşallah yeni keşiflerle hem burada hem de Karadeniz'de oradaki doğal gaz keşiflerimize de milletimize yeni müjdeleri paylaşırız. Bugün bayram, bu bayramı 40 bin varili aşarak bir anlamda kutlamış oluyoruz. Ben sizlerin, aziz milletimizin bayramını tebrik ediyorum. Sayın Valimiz, vekilimiz, güvenlik güçlerimiz bütün bir ekip olarak burada büyük bir uyum içerisinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.

Gece Gündüz Çalışıyoruz

Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla görüşerek Gabar'daki incelemelerine ilişkin bilgi verdi. Bayraktar, "Bugün bizim için ayrı bir bayram. Hamdolsun bugün 33 kuyuda 40 bin varilin üzerine ilk kez çıktık. İnşallah zatıalinizin koyduğu 100 bin varil hedefine bu yıl sonuna kadar ulaşmak için gece gündüz burada yaklaşık 3 bin kişilik bir ekip, güvenlik güçlerimiz hep beraber çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gabar Bu İşin Mühendisi Olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün ulaşılan seviye için şahsı, ailesi ve milleti adına emeği geçen herkesi tebrik ederek şunları kaydetti: Günlük 100 bin varil hedefine inanıyorum ki en kısa zamanda ulaşacaksınız. Çünkü sizin idealleriniz var ve bu ideallerden şu ana kadar hiç taviz vermediniz ve her geçen gün de bu hedefe doğru yürüdünüz, yürüyorsunuz. İnanıyorum ki Gabar bu işin artık mühendisi olacak ve petrol üretiminde inşallah en kısa zamanda bu hedefe varmak suretiyle bizim gücümüze güç, milletimizin iradesine farklı bir irade koyacaksınız. Gabar'da inşallah istihdamı daha da artıracaksınız. Şu anda milletvekili arkadaşlarım ve tüm işçi kardeşlerim el ele vermek suretiyle buranın zenginliğine zenginlik katacaksınız. Sizleri gözlerinizden öpüyorum, bu mübarek bayram gününde en kalbi duygularla selamlıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sizleri Allah'a emanet ediyorum.