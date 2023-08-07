MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 9 Ağustos'ta başlayacak ilçe kongreleri için teşkilatlarına yazılı mesaj gönderdi.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, belediye yönetimlerindeki zillet gölgesi muhakkak surette kaldırılması gerektiğine dikkati çekerek, MHP'nin Cumhur İttifakı'yla bu göreve hazır olduğunu söyledi.

Bahçeli, mevcut belediye başkanlıklarını muhafaza ederek bunun üzerine yenilerini ve hatta daha çoğunun eklenmesi gerektiğini belirtti.

"Cumhur İttifakı’nın doğasına ve ruhuna muvafık hareket edip muhalefet partilerinin yönetimindeki belediyelerin yürek yaralayan makus ve meyus hallerine son vermeliyiz" diyen Bahçeli, partinin her mensubunun gönülleri kazanarak yola devam ettiğini söyledi.

14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri milli iradenin seçimiyle tezahür etmiş, Türk ve Türkiye Yüzyılının ilk ve muktedir adımı atıldığına dikkati çeken Bahçeli, teşkilatlarına gönderdiği yazılı mesajında şunları kaydetti:

"Yenilenmiş kadrolarla, tazelenmiş umutlarla, tahkimi yapılan hedeflerle, perçinlenmiş birlik ve kardeşlik ruhuyla 31 Mart 2024 Seçimlerine hazırlanacağız, merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında tam bir uyumun sağlanması için elimizden gelen her çabayı göstereceğiz. '2024’e Doğru, Diyar Diyar Anadolu' temasıyla çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. 'İstikrar ve Hizmet İçin, Uyumlu Yönetimle, Umutlu Geleceğe' ulaşacağız. 'Merkezden Yerele, İstikrarı Bozmadan Umuda Doğru' yol alacağız. Bunları hep birlikte yapacağız ve elbette başaracağız.

Önümüzdeki mücadele sürecinde hepinize güveniyorum. Şölen ortamında geçecek kongrelerimizde kaybeden yoktur, bilakis kazanan Milliyetçi-Ülkücü Hareket’tir.

Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerini omuzlayacak kadroların seçimiyle Kızılelma yürüyüşümüz sağlam ve sağduyulu iradeyle sürüp gidecektir. Milli birlik ve kardeşliğimiz, milli hâkimiyet ve hükümranlık haklarımız, refah ve bereketimiz, huzurlu ve güvenli yarınlarımız için vatandaşlarımıza çağrım, gelin bir olalım, diri olalım, birlikte Türkiye olalım. Bu duygu ve düşüncelerle kongremizin hayırlı olmasını bahusus temenni ediyor, hepinize başarılar diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun, Cenab-ı Allah yar ve yardımcınız olsun. Ne Mutlu Türküm Diyene"