Bahçeli, milletin gönlündeki adayın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu da vurguladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adıyaman'da konteyner kent ziyaretinde vatandaşlara hitap etti.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

"Vatandaşa hitap eden Bahçeli,"Muhterem Adıyamanlılar öyle önemli günler vardır ki... Çok düşünüp öyle karar verilmeli. 6 Şubat felaketinin ardından enkazlar kaldırılmış, barınma ihtiyaçları önce çadırlar sonra konteynerler olarak hayata geçirilmiş daha sonra da konut çalışmasıyla da depremin bütün felaketlerini ortadan kaldıracak bir karar olmuştur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde başta Erdoğan olmak üzere onunla birlikte çalışanlar, bakanlar, halkımız üzerine düşeni gerçekleştirmişlerdir. 102 günde bu felaketten bu şekilde çıkan ülke Türkiye'den başka yoktur. Bu hizmetin devamında yarar vardır. Şu an bir seçim süreci yaşanmaktadır. Seçim sürecinin birinci aşaması 14 Mayıs akşamı netleşmiş. İkinci aşaması 28 Mayıs'ta gerçekleşecektir. " şeklinde konuştu.

"Milletimizin gönlündeki aday Erdoğan'dır"

bugüne kadar yığılan hizmetlerin aksamaması için bir zafere damga vurmak olmalı olduğunu belirten Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"28 Mayıs'a doğru gelinmektedir. 28 mayıs ise mührün vurulduğu gün olacaktır. Bu mühür Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamını, bugüne kadar yığılan hizmetlerin aksamaması için. Bir zafere damga vurmak olmalıdır. İki aday var ama milletimizin gönlündeki aday sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yoluna devam ettirmek için, bugüne kadar yapılmış hizmetleri sürdürmek için 28 Mayıs seçimleri çok daha önem arz etmiştir. Aziz Adıyamanlılar, 11 ilimizde meydana gelen deprem felaketinde cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ortaya koymuş olduğu hizmetler çerçevesinde burada acı içerisinde zafere mühür vuran bir vatandaş topluluğu vardır. Ve bunlar Sayın Cumhurbaşkanına 1 milyonu aşkın fazla oyla mührü vurmuştur. Şimdi 2. mühür vurulma zamanı 28 Mayıs'tır.

Mührü elinize alın, koşa koşa sandığa gidin. Önünüze çıkan iki adaydan birisi var ki o size 21 yıldan bu yana hizmet sunan ve özellikle de deprem felaketinde Türkiye'yi ayağa kaldırma azim ve kararlılığıyla yeni bir Türkiye yeni bir hayatı gerçekleştirmeyi çabalayan cumhurbaşkanı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun için 28 Mayıs'ta mührü elinize alacaksınız, iki adaydan Recep Tayyip Erdoğan'a, Erdoğan 'yoluna devam et' diyeceksin."



Kaynak : PHA