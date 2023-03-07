MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli yaptığı konuşmada, Meral Akşener'in altılı masaya geri dönüşünü ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını değerlendirdi.

Siyaseti çadır tiyatrosuna çeviren fırıldakların 'U' dönüşüne itibar etmeyeceklerinin altını çizen Bahçeli, "Bir kere satan yine satar yine satacaktır. Milletimiz ve Türkiye'miz böyle bir muhalefete asla müstahak değildir" diye konuştu.

RÜZGAR ESTİREN FIRTINA İLE DEVRİLECEKTİR

14 Mayıs'ta yeni bir demokrasi zaferi olacağını ifade eden Bahçeli, "Türk milleti hükmünü sandıkta gösterecek. Türkiye sokakta bulunmadı, tribünlerde kurulmadı. Herkes aklını başına almalıdır, rüzgar estiren fırtına ile devrilecektir" dedi.

MASAYI DEVİRENE SANDALYE SUNMAK İLKESİZ SİYASET

Masayı devirene sandalye sunmanın ilkesiz siyaset olduğunu belirten Bahçeli, "Kim Türk milletinin hasmı ise bizim de sonuna kadar hasmımızdır. Varlık sebebimizin milletimizin geleceği olduğunun bilinci içerisindeyiz. Biz kendimizi bilir, hasmımızı bilmezsek başarısızlık mukadderdir. Kendimizi bilmez, hasmımızı bilirsek başarısızlık yine kaderdir. Ancak hem kendimizi hem de hasmımızı biliyorsak, o zaman başarı kaçınılmazdır. Kim Türk milletinin hasmı ise bizim de sonuna kadar hasmımızdır. MHP'yi ve Cumhur İttifakı’nı her zaman doğru anlayan, doğru anlatan, ona her zaman sahip çıkan Türkiye sevdalıları hep var olacaktır" dedi.

"SEÇİM MÜZİĞİ KULLANMAYACAĞIZ"

Öte yandan "Tatbik ve temin edeceğimiz siyasetimizi seçim gününe kadar depremde hayatlarını kaybetmiş insanlarımızın ruhlarını muazzep etmeyecek ölçüde kılı kırk yararak ifa edeceğiz" diyen Devlet Bahçeli, "Çok dikkatli, temkinli, sorumlu, hassas, teenni içinde ve soğukkanlılıkla hareket edeceğiz. Derin acılar yüreklerimizi kaplamışken seçim müziği kullanmayacağız, kuşkusuz taşkın heyecanlara prim vermeyeceğiz, sağduyumuzu her şartta koruyacağız" diye konuştu.