MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tirbündeki sloganlara tepki gösteren Bahçeli, "Holigan gruba verilmiş zillet komplosudur" dedi.

"ARTIK KARAGÜMRÜKLÜYÜM"

Tribünlerin çürük siyasi sloganların atılacağı yerler olmadığının altnı çizen Bahçeli, "Tribünü provoke edenlerin tespiti yapılmalıdır. Beşiktaş üyeliğinden ayrıldım, artık Karagümrüklüyüm" dedi.

Bazı siyasetçilerin çadır üzerinden iftiralar yağdırdığını belirten Bahçeli, 'Kızılay çadır sattı' tartışmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak yanıt verdi.

"Kabile devletlerinde kabile reisi bile görse ülkemizdeki durumu görse ar edinirmiş" diyen Bahçeli,"Asıl utanması gereken devlet karşıtlarıdır. Bir kez olsun şerefli davranmıyorlar" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçaroğlu'nun "Depremzedelere çadır, konteyner, mobil duş götüremediniz" dediğini söyleyen Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

"Kılıçdaroğlu komadadır" diyen Bahçeli, "Aklını taşeronu olduğu mihraklara devretmiştir. Hiç durmadan provokasyon yapan, devamlı karamsarlık aşılayan CHP Genel Başkanı'nın kendi içinde korkunç çelişkilere gömüldüğü ortadadır" diye konuştu.

Bahçeli ayrıca, Kılıçdaroğlu'na "Cumhurbaşkanı adayı olmak Türk milletine muhabbet ve hürmetten çok mu öncelikli" diye seslenerek, "Partinden seçim konusunda yetki alman neyi değiştirecek? Atatürk'ün koltuğunda neden oturuyorsun? Hiç mi yüzün kızarmıyor? İmar affıyla ilgili kanun teklifini veren CHP değil miydi?" diye sordu.