MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Bahçeli, HDP'nin kapatılma davasının seçim sonrasına ertelenmesi için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yaptığı başvuruya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"HDP vakit kaybetmeksizin kapatılmalıdır" diyen Bahçeli, Anayasa Mahkemesi’nin HDP’nin talebiyle 25 Ocak 2023 tarihinde kapatılma davasının seçim sonrasına bırakılmasını görüşecek olmasının adalet ilkelerine tamamıyla aykırı olduğunu söyledi.

Bahçeli, "Bu neyin görüşmesi, neyin arayışı, neyin hazırlığıdır? Anayasa Mahkemesi şehitlerimizin dökülen kanlarını da seçim sonrasına bırakmayı görüşecek midir? HDP kapatılmalıdır, hem de vakit kaybetmeksizin bu bölücü ve terör yatağı kurutulmalı, hukuken defteri dürülmeli, kapısına kilit asılmalıdır. HDP’nin isteğiyle Anayasa Mahkemesi’nin davayı sulandırması doğru değildir" diye konuştu.

NATO İLE DOĞMADIK NATO'SUZ ÖLMEYİZ

Bahçeli konuşmasında İsveç'teki Kur'an yakma protestosuna da değindi:

"İsveç hükümetine hatırlatırım ki Allah tektir ordusu Türktür" diyen Bahçeli, "İsveç'te bir sapık manyak şeytan piyonu yüce kitabımızı yakmıştır. Bu azgın provokasyona ifade ve düşünce özgürlüğü diyenler suç ortağıdır. İskandinav ülkeleri ABD'nin dublör ülkeleridir. Siyasi sonuçlarının analiz edilmemesi akıl dışıdır. Aslında hedef sadece Türkiye değil Türk İslam alemidir. Bu saatten sonra İsveç'in NATO üyeliği suya yazılmış yazı kadar güncel bir konu olmaya müstahaktır. Türkiye'nin NATO üyeliğini tartışmaya açmak isteyenler buyursun açsınlar. NATO ile doğmadık NATO'suz da ölmeyiz" dedi.

"14 MAYIS DEMOKRASİ ZAFERİDİR"

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, seçimlere MHP ve Cumhur İttifakı'nın tarihi önemle canla başla hazırlandıklarını söyledi.

6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı çıkaramamasını eleştiren Bahçeli, "26 Ocak 2023’te 11’inci altılı masa toplantısı İP’in ev sahipliğinde yapılacaktır. Kimi aday yapıp yapmayacakları, birbirlerine hangi yöntemlerle kazık atıp atmayacakları artık kendi bilecekleri bir şeydir. Milletimizin gündemi zillet değil, vatandır, bayraktır, bağımsızlıktır, 14 Mayıs demokrasi zaferidir. Türk ve Türkiye Yüzyılının mimarı Cumhur İttifakı’dır. Milli birliğin ve kardeşliğin adresi Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı’dır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar aday olamayacağını iddia edenler hukuk cahili, dış tazyik ve destekli ayak takımıdır. Aynı şekilde 14 Mayıs tarihi dikkate alındığında, 31 Mart 2022 tarihinde kabul edilip 6 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 7393 sayılı kanun ile seçim kanunlarında yapılan değişikliklerin seçimlerde geçerli olamayacağını açıklayanlar demokrasi kaçkını, hukuk tanımaz kifayetsizlerdir. Bunların hepsi boşuna çırpınmaktadır. Adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Seçim kanunlarında geçen yıl yaptığımız değişikler 14 Mayıs 2023 tarihinde hukuken geçerlidir" diye konuştu.