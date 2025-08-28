Başkan Yusuf Babar açıklamasında;

"6 Şubat depreminde ağır hasar alan Adıyaman Şehir Stadı, güvenlik gerekçesiyle yıkılmıştır. Yerine yeniden bir futbol stadı yapılması düşünülmektedir. Ancak kamuoyuna yansıyan bilgilere göre; yeni yapılacak stadın kapasitesi düşük, özellikleri ise yetersiz kalacaktır.

Oysa çevre illerimize bakıldığında, son yıllarda devletimizin destekleriyle modern, yüksek kapasiteli ve teknolojik donanımlı akıllı statlar inşa edilmiştir:

• Malatya: 25.000 kişilik modern stat

• Gaziantep: 35.000 kişilik UEFA standartlarında stat

• Şanlıurfa: 28.000 kişilik yeni stat

• Kahramanmaraş: 22.000 kişilik modern stat yatırımı

Bu örnekler açıkça göstermektedir ki, Adıyaman da aynı ölçekte bir yatırıma layıktır. Deprem sonrası yaralarını sarmaya çalışan şehrimizin, gençlerine, sporseverlerine ve geleceğine yakışır modern bir stat yapılmalıdır.

Eski stadın bulunduğu yer şehir merkezinde kalmış, trafik ve ulaşım açısından büyük bir sorun oluşturmaktadır. Yetersiz otopark alanları, maç günlerinde yaşanan yoğunluk ve düzensizlik, hem vatandaşımızı hem de çevreyi olumsuz etkilemektedir. Aynı hataların yeni projede tekrar edilmesi, Adıyaman’ın geleceği açısından büyük kayıp olacaktır.

Modern bir “akıllı stad”da olması gerekenler:

• Yüksek kapasite (en az 25-30 bin kişilik)

• Akıllı ulaşım planlaması (yeterli otopark, toplu taşıma entegrasyonu, çevre yollarına bağlantı)

• Güvenlik ve afet yönetimi (deprem ve yangın dayanıklılığı, modern tahliye sistemleri)

• Enerji verimliliği (güneş panelleri, yağmur suyu toplama sistemleri)

• Engelli erişimine uygun tasarım

• Çok amaçlı kullanım (futbolun yanında konser, etkinlik, spor branşları için kullanılabilirlik)

Eski yerinde küçük kapasiteli bir stad yapılması; hem ekonomik olarak verimli olmayacak, hem de Adıyaman’ı çevre illerin çok gerisinde bırakacaktır.

Oysa modern bir spor kompleksi şehrimize;

• Ulusal ve uluslararası maçların oynanmasına,

• Sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılmasına,

• Gençlerimizin spora yönelmesine,

• Adıyaman’ın bölgesel cazibesinin artmasına katkı sağlayacaktır." dedi.

Adıyaman sıradan projelerle oyalanmamalıdır.

Şehrimizin gençlerine ve sporseverlerine yakışacak, deprem sonrası moral ve motivasyonu güçlendirecek, akıllı teknolojilerle donatılmış, modern bir stat yapılması elzemdir.

Ayrıca şundan da hiç kuşkumuz yoktur ki; 6 Şubat depreminden sonra vatandaşlarımıza kısa sürede kalıcı konutlar, iş yerleri ve sosyal yaşam alanları kazandıran devletimiz, aynı şekilde Adıyaman’a yakışır modern bir stadın da yapılmasını sağlayacaktır. Rabbim devletimizin gücünü daim kılsın.

Bizler, Adıyaman’ın sesini duyurmak ve şehrimizin hak ettiği yatırımı alması için konunun takipçisi olacağız.