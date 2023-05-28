DEVA Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ali Babacan, eşi Zeynep Babacan ile Ankara Bilkent’teki Emlak Bankası Ortaokulu’nda oyunu kullandı.ANKARA (İGFA) - Vatandaşları sandığa gitmeye çağıran DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Seçim sürecinin şeffaf, adil ve hakkaniyetli olmasının demokrasimiz için son derece büyük önemi var” dedi.



Eş Zeynep Babacan ile birlikte Emlak Bankası Ortaokulu'nda oyunu kullanan Ali Babacan, “Büyük ve güzel ülkemizde demokrasinin ilerlemesini ve tam demokrasiye ulaşmamızı gönülden diliyorum” diyerek sandığa çağrı yaptı.