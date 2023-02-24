DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, üçüncü kez gittiği deprem bölgesinde Hatay’ın Defne ilçesinde incelemelerde bulundu.

Daha sonra Cüneyt Özdemir’in YouTube kanalına bağlanarak gazeteci Kenan Taş’ın sorularını yanıtlayan Ali Babacan, depremin 19. gününde, Erdoğan’a bölgedeki çadır eksikliğinin ne zaman tamamlanacağını sordu.

Deprem sonrası cari açığın büyüyeceğini söyleyen Babacan, “Finansman ayağı iyi hesap edilmezse, 1999 depreminden sonraki gibi kriz dalgaları gelir” dedi. Babacan ayrıca “Ortak adayla ilgili işleri yakın bir zamanda tamamlamak lazım” diye konuştu.

https://twitter.com/alibabacan/status/1629075957901557760

‘KANAL İSTANBUL, AVRUPA YAKASINI ADA HALİNE GETİRECEK’

"Kanal İstanbul diye tutturdular. Biz ‘Hayat İstanbul’ diyoruz" diyen Babacan , "Kanal İstanbul'a harcanacak kaynaklarla inanın İstanbul depremi hazırlıklı getirilmesi mümkün. Ama bunu testi kırılmadan yapmak lazım. Giden canlar geri gelmiyor. Aynısını İstanbul’da, Marmara’da tekrar yaşamayalım. Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Kanal İstanbul projesini çöpe attığınızı açıklayın. Üstelik Kanal İstanbul, İstanbul’un Avrupa yakasını ada haline getirecek. Siz, depremden sonra karayolu ulaşımı tıkandığı için kaç tane şehir merkezine ulaşamadınız. Bir de sadece köprülerle bağlanan bir adayı düşünün. İnanın bunları düşündükleri yok. Kafa şöyle çalışıyor: ‘Boğaz’da gayrimenkul çok para ediyor. Ben ikinci boğazı yaparsam çok para kazanırım’. Rant, gözlerini karartmış. Bırakın Kanal İstanbul’u. Hep beraber Hayat İstanbul’u başlatalım" çağrısında bulundu.

SADECE GÜNÜ KURTARMAYA ÇALIŞIYORLAR’

“Mesele sadece yeni bina dikmek değil" diyen Babacan, "Çok büyük bir sosyal ve ekonomik enkaz var. Bu enkazın nasıl kaldırılacağıyla ilgili doğru düzgün bir plan, program yok. Bu işin makro ekonomik ve finans boyutları daha ortada yok. Hiçbir açıklama yapılmadı. Sadece günü kurtarmaya çalışıyorlar" ddi.