DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan seçim çalışmaları için gittiği Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde halka seslenerek, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun emeklilere bayram ikramiyesi sözünü yineledi.ZONGULDAK (İGFA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan seçim çalışmaları için gittiği Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde halka seslendi, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun emeklilere bayram ikramiyesi sözünü yineledi.

Babacan, yatırımlarla ilgili, “Çok daha iyi projeleri çok daha ucuza mâl edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"İki bayram da 8500 TL’ye çıkaracağız, Ramazan Bayramı’nın farkını ödeyeceğiz" diyen Babacan, "Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kılıçdaroğlu, bayramda verilen iki ikramiyeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bundan sonra iki bayram da emekli maaşlarımızı 1500 TL’den alıp 8500 TL’ye çıkaracağız. Onunla da yetinmeyeceğiz. Geçtiğimiz Ramazan Bayramının farkını da ödeyeceğiz. Oradan da borcumuz var. 2002’de bana çok soruyorlardı, ben daha 35 yaşındaydım. Herkes, ‘Parayı nereden bulacaksın? Kaynak nerede?’ diyordu. Merak etmeyin, kaynak Türkiye’dir. O kadar büyük israf ve savurganlık var ki… Bu devlet faize o kadar büyük para ödüyor ki… İnşallah israfı önleyerek, gerçek anlamda devletin ödediği faizi düşürerek biz bunu sağlayacağız" diye konuştu.

‘ÇOK DAHA İYİ PROJELERİ DAHA UCUZA MÂL EDECEĞİZ’

“Mesele yatırımsa en iyisini yapacağız. Doğru olan ne varsa devam edeceğiz. Eksikleri tamamlayacağız, yanlışları düzelteceğiz" diyen Babacan, "Çok daha iyisini çok daha ucuza mal edeceğiz. Evet, projeler yapılıyor ama çok büyük savurganlık var. Çok pahalıya mâl oluyor her şey. 86 milyonun ödediği vergiler çarçur ediliyor. Bu ülkenin yer üstü kaynaklarını da yer altı kaynaklarını da üç beş çıkar grubuna peşkeş eden bu düzene son vereceğiz. Ülkemizin doğasını, rant uğruna tarumar eden, çevreyi katleden bu zihniyete son vereceğiz" dedi.