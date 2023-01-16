DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İsviçre’nin Davos kasabasında yapılacak oturumlara katılmak için bugün İsviçre’ye uçuyor

Davos’ta vereceği mesajı açıklayan Babacan, "Asla Türkiye’den vazgeçmeyin, ülkemize güvenin” mesajını vereceğini söyledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, FOX TV’de İlker Karagöz’ün sunduğu Çalar Saat programında gündemi değerlendirdi.

Davos’a katılacağını ifade eden Babacan, “Davet vardı. Dün karar verdim. Davos’a katılacağım. Önce bir programın detaylarını gördük. Katılımcıları gördük baktık ki çok yoğun bir katılım var. Dünya Ekonomik Forumu, pandemi sebebiyle toplanamıyordu. Üç yıl aradan sonra ilk defa yapılıyor. Hem gittiğimizde ikili görüşmeler yaparız hem de çok sayıda oturum var. Ben oturumları takip etmeyi de seviyorum. Bilimle, sanatla ilgili çok güzel oturumlar oluyor. Onları takip ediyorum. Konuşma yapmamı istedikleri oturumlar var. Oralarda konuşmalar yapacağım. Dolayısıyla dolu dolu bir hafta bizi bekliyor" diye konuştu.

VERECEĞİ MESAJI AÇIKLADI

Türkiye'nin çok büyük, çok güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Babacan, "Ekonomide yapılması gereken bir sürü doğru iş var. Doğru işler yapıldığında, bu ülke iyi yönetildiğinde hemen ayağa kalkıyor. Oradaki mesajımız; ‘Asla Türkiye’den vazgeçmeyin. Türkiye büyük bir ülke. Türkiye seçimlerden sonra dünyayla barışık, dünyayla konuşan, alışveriş eden, sözünün gücü olan bir ülke olacak. Ülkemize güvenin’ olacak" dedi.

‘BEN GOLCÜYÜM, GOL ATARIM’

Programda altılı masa ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Babacan, "Ben golcüyüm. Ekonomide attığım goller belli zaten. Dışişleri bakanıyken ülkemizin en itibarlı olduğu dönemi yaşadık. Avrupa Birliği Bakanı oldum, en hızlı müzakereler o dönem ilerledi. Takımın bir kaptanı olacak, önümüzdeki haftalarda kaptanın kim olacağına karar vereceğiz. Herkes koordinasyon içinde çalışacak. Takım kaptanı da takım oyuncusu olacak. Ben gol atarım. Önemli olan takım olarak başarılı olmamız. ‘Takım kaptanı sen ol’ derlerse hayhay. Gayet güzel yaparız" dedi.

Beraber yönetmenin ulusal güvenlik açısından en önemli garanti olduğunu ifade eden Babacan, "Bir kişi üzerinden etki kurarak o ülkeye pek çok yanlış ve o ülkenin aleyhine işler yaptırabilirsiniz. Sağlam bir parlamento varsa, ülke uzlaşma mekanizmasıyla yönetiliyorsa o ülkeye yanlış bir şeyler yaptırmanız mümkün değil. Beraber yönetme, uzlaşma, demokrasi kültürü ülkenin ulusal güvenliği açısından en önemli garantidir" diye konuştu.